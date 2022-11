Vanhempien velvollisuus on opettaa lapsille, miten netissä ja ihan arjessa toisia kohtaan käyttäydytään.

Avasin Snapchatin. Minulle oli tullut kaveripyyntö ja hyväksyin sen lyhyen harkinnan jälkeen niin kuin aina. Henkilö, jonka hyväksyin, oli lähettänyt minulle viestin: kuvan sukupuolielimistään. Järkytyin niin paljon, että kyyneleet kohosivat silmiini. Kuka tällaista tekee?

Suurin osa tuntemistani tytöistä on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää. Vuoden 2017 tasa-arvobarometrin mukaan naisista noin 38 prosenttia ja miehistä noin 17 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää. Luvut voivat kuulostaa pieniltä, mutta yksikin prosentti on liikaa.

On todella surullista, että joku kokee tarpeelliseksi lähettää itsestään paljastavia kuvia muille ihmisille. Jos tietäisin, niin kertoisin, miksi tällaista tehdään. Ehkä tällaisen ihmisen kodissa on tapahtunut traumaattisia ja hirveitä asioita, tai ehkä hän hakee hyväksyntää omiin paineisiinsa. En kuitenkaan tule ikinä ymmärtämään asiaa täysin. Olen niin täynnä sitä, että kun pyöräilen baarin edestä, minulle huudellaan tai minulle lähetetään kuvia ilman suostumusta. Kaiken lisäksi näitä asioita vielä vähätellään.

Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan. Heidän velvollisuutensa on opettaa lapsille, miten netissä ja ihan arjessa toisia kohtaan käyttäydytään. Mieti, jos saisit tietää, että sinun lapsesi lähettää itsestään tällaisia paljastavia kuvia ja voi siten jättää johonkin toiseen ihmiseen elinikäiset traumat. Tai että hän koskettelee toisia ilman lupaa. Mitä siinä tilanteessa sinä tekisit? Helpompaa olisi ollut ehkäistä nämä tilanteet jo ihan pienenä ja opettaa, mihin kohtaan toista ei saa koskea ja mitä nettietikettiin ja lakiin kuuluu.

Jos olet kokenut seksuaalista häirintää etkä ole kertonut siitä kenellekään, nyt on aika avata suu. Puhu ystävillesi, vanhemmillesi tai huoltajillesi, opettajalle tai etsi netistä chat-palvelu, jossa voit keskustella asioista luottamuksellisesti. Tärkeintä on, että et jää yksin. Seksuaalinen häirintä tai ahdistelu ei ole sinun vikasi. Se on aina tekijän syy. Sillä ei ole mitään väliä, mitä sinulla on päälläsi tai miltä näytät. Häirintää ja ahdistelua ei voi ikinä hyväksyä.

Seksuaalisen häirinnän on loputtava. Seurauksien ahdistajalle pitäisi olla paljon kovemmat. Stop häirinnälle!

Ellamaija Mikkonen

14-vuotias koululainen, Kajaani

