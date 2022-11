Suomalaiset kokevat Ylen omakseen.

Petri Ollila (HS Mielipide 17.11.) kritisoi Ylen kampanjaa, jossa suomalaisia kutsutaan Ylen omistajiksi. Kampanjan tapauksessa kyse on viestinnällisestä valinnasta, jolla on vahvat perusteet. Tavoitteemme on korostaa, että Yle on olemassa suomalaisia varten.

Tutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista kokee Ylen henkilökohtaisesti merkitykselliseksi. Tunneside meihin on vahva ja voidaan puhua henkisestä omistajuudesta.

Kirjaimellisessa mielessä Ollila on omistajuudesta oikeassa. Kampanjassa omistajuus on symbolinen valinta, joka toivottavasti herättää pohtimaan meidän julkisen palvelun tehtäväämme ja strategiamme ydintä: Yle on kaikille yhteinen ja jokaiselle oma.

Jere Nurminen

viestintä- ja brändijohtaja, Yle

