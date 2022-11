Heikoilla työelämätaidoilla on turha suunnitella omaa urapolkua.

Suomalaisella työelämällä ei mene hyvin. Keskeisiä teemoja sitä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ovat olleet esimerkiksi paheneva työvoimapula ja jaksamisen haasteet. Vähemmän puhutaan näiden ongelmien taustavaikuttimista. Yksi keskeinen asia on se, miten vähän kouluissa opetetaan työelämästä.

Monenlaista työelämätietoa tuotetaan aikuisille, mutta vähemmän nuorille ja lapsille. Paljon aikaa ja rahaa säästyisi, jos nuoret tietäisivät uravaihtoehdoista ja oikeuksistaan enemmän sekä siitä, miten omasta jaksamisesta pidetään huolta.

Nuorten ja lasten työelämätietoisuus rakentuu vähitellen arjessa, kotona ja koulussa. Yhä isomman roolin on ottanut myös sosiaalinen media. Kuten Taru Tujunen kolumnissaan (HS 15.11.) totesi, moni haaveilee tubettajan urasta. Monelle nuorelle se on tuttua ja innostavaa.

Suomessa on ammattitaitoisia opinto-ohjaajia ja työelämäopetusta kouluissa, mutta resurssit ja määrät ovat täysin riittämättömät. Onneksi on toimijoita, kuten Talous ja nuoret TAT, jotka tekevät arvokasta työtä. Valitettavasti ne eivät vielä tavoita kaikkia. Nuoret eivät saa tietoa tasa-arvoisesti.

Heikoilla työelämätaidoilla on turha suunnitella omaa urapolkua. Moni päätyy harhailemaan vaihtoehtojen väliin tai uupuu ylisuorittamiseen. Työelämässä pärjäävät kuitenkin ihan tavalliset ihmiset. Nuorena tehdyt päätökset eivät ole lopullisia.

Suomi on maa, jossa on todella laaja ammattien ja urapolkujen kirjo. Meille on rakennettu hieno koulutusjärjestelmä, ja työllistymiseenkin on tarjolla monipuolista tukea. Valitettavasti olemme kuitenkin epäonnistuneet näiden mahdollisuuksien viestimisessä ja työelämätaitojen opetuksessa.

Miltä tulevaisuuden työelämä näyttäisi vuonna 2032, jos nyt alkaisimme tosissaan panostaa nuorten ja lasten työelämätaitojen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen?

Minna Mayer

johtava asiantuntija, valtiotieteiden tohtori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.