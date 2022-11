Kustannusarviot ovat valtavia. EU:lle on tuottanut tuskaa tehdä päätöksiä pienemmistäkin summista.

Venäjä kylvää tuhoa Ukrainassa ohjusiskuillaan, ja Ukraina korjaa jälkiä sen minkä hyökkäyksiltä pystyy, mutta yksi on jo varmaa. Kun sota joskus loppuu, edessä on mittava jälleenrakennus, johon koko Euroopan on osallistuttava.

Kulisseissa tapahtuu jo. Ukraina ja sitä tukevat maat ovat aloittaneet jälleenrakennuksen suunnittelun, jotta työ voisi alkaa saman tien sodan päätyttyä.

Jälleenrakennuksen kustannusarviot vaihtelevat 100 ja 700 miljardin euron välillä.

Samaan aikaan EU-maille on tuottanut tuskaa saada aikaan päätöstä 18 miljardin makrotaloudellisesta avusta Ukrainalle ensi vuodeksi. Unkari on pelannut omia pelejään ja harannut vastaan. Kyseinen apu on tarkoitettu Ukrainan päivittäisiin menoihin, estämään valtion romahdusta.

EU:n on hieman vaikea esiintyä jälleenrakennuksen airuena, jos sen rivit hajoavat pienemmissäkin päätöksissä.

EU haluaisi johtavan roolin Yhdysvaltojen sijaan, koska Ukraina on eurooppalainen maa, joka on hakenut EU-jäsenyyttä. Kyse on myös taloudellisista intresseistä, vaikkei kukaan sitä vielä kehtaa korostaakaan.

Useimmilla EU-mailla on halua auttaa, mutta yhteisen säkin pohja alkaa näkyä jo nyt. Aseavusta vastaavan EU:n rauhanrahaston varat alkavat olla loppu, ja varsinaista budjettiakin saatetaan joutua täydentämään jo ensi keväänä – ellei sitten leikata jäsenmaille luvatuista varoista tai keksitä jotain yhteisen velan kaltaista kommervenkkiä.

EU-mailla on Ukrainan lisäksi paljon muutakin rahoitettavaa, esimerkiksi omat puolustusmenot ja vihreä siirtymä, ja moni valtio on jo korviaan myöten velkaantunut.

Ukrainalaiset itse ovat sitä mieltä, että suurin osa varsinaisen jälleenrakennuksen kustannuksista kuuluisi Venäjän kontolle ja että asia pitäisi hoitaa takavarikoimalla esimerkiksi oligarkkien ja Venäjän keskuspankin jäädytettyjä varoja.

Lännessä tämän varaan ei lasketa. Esimerkiksi Venäjän keskuspankin valuuttavarannon takavarikointi kuulostaa helpolta, mutta sekin pitäisi tehdä laillisesti vedenpitävästi.

” Yhteisen säkin pohja alkaa näkyä.

EU:lta vaatii diplomatiaa tehdä myös tiettäväksi, että auttajien pitää päästä valvomaan varojen käyttöä. Ennen sotaa Transparency International luokitteli Ukrainan yhdeksi Euroopan korruptoituneimmista maista. Rahojen valuminen vääriin taskuihin pitää estää, jos eurooppalaisten halutaan pysyvän Ukrainan puolella myös sodan jälkeen.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Brysselissä.