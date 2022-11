Huippuarvosanoin yliopistosta valmistunut meksikolainen vävyni on jo pitkään yrittänyt saada töitä Suomesta, mutta turhaan.

Osaajien tiellä Suomeen on hidasteita.

Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan (15.11.), että Suomen on alettava houkutella työvoimaa ulkomailta. Tämä on totta, mutta todellisuus on tällä hetkellä karumpi.

Tyttäreni ja vävyni haluaisivat asettua Suomeen. Meksikolainen vävyni on jo pitkään yrittänyt saada töitä Suomesta, mutta turhaan.

Hän on toiminut useiden vuosien ajan korkeissa asiantuntijatehtävissä Meksikossa, ja hänellä on insinöörin tutkinnot huippuarvosanoin yliopistoista Latinalaisessa Amerikassa ja Britanniassa. Käsittääkseni hän täyttää kaikki kriteerit, joilla hän olisi oikeutettu oleskeluluvan saamiseen niin sanottua pikakaistaa pitkin.

Hän ei ole edes saanut kutsua työpaikkahaastatteluihin. Elinkeinoelämä vaatii kovaan ääneen lisää ulkomaalaisia osaajia Suomeen, mutta ei todellisuudessa vastaa huutoonsa.

Ovatko esteenä työnantajien asettamat kielitaitovaatimukset? Vai onko esteenä se, ettei vävyni ole EU-maan kansalainen?

Pääkirjoituksessa todettiin, että Suomen maahanmuuttopolitiikka on perinteisesti rakentunut rajoittamisen mentaliteettiin. Tulijoihin on suhtauduttu epäluuloisesti ja viranomaisprosesseissa on ollut päämääränä löytää syyt, joiden perusteella tulo voitaisiin estää tai maassa viipymistä rajoittaa.

Näin asia näyttää edelleen olevan.

Toinen vaihtoehto olisi, että vävyni tulisi Suomeen perhesyiden perusteella. Maahanmuuttoviraston mukaan hakemusten käsittelyaika on kuitenkin tällä hetkellä yhdeksän kuukautta, ja prosessi on hakijalle kallis ja hankala. Yhdeksän kuukautta ilman palkkaa: ei houkuttele.

Niinpä vävyni ja brittiläisestä yliopistosta juuri valmistuvan tyttäreni katseet ovat kääntyneet Irlantiin, jossa töitä on tarjolla ja maahanmuutto paljon sujuvampaa.

Antti Autio

Helsinki

