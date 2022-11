Huoli-ilmoituksen kohteelle tilanne voi kuitenkin olla hankala, ja tunteet voivat nousta helposti pintaan ja purkautua.

Nimimerkki Miten auttaa lähimmäistä? kirjoitti (HS Mielipide 13.11.) saaneensa ryöpyn niskaansa tehtyään huoli-ilmoituksen läheisestään. Hän mietti, miten sosiaalihuolto lähestyy ilmoitusten kohteita.

Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitus tehdään henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Sosiaalihuollossa tutkitaan ilmoituksen sisältö ja ollaan yhteydessä ilmoituksen kohteena olevaan henkilöön. Yhteydenotto tehdään asiallisesti ja hienovaraisesti, ja sekä sosiaalityöntekijän että sosionomin koulutus antaa hyvät eväät arvostavaan kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Työnantaja myös perehdyttää uusia työntekijöitä huoli-ilmoitusten käsittelyyn.

Henkilön tilannetta selvitetään, ja sosiaalihuollon ammattihenkilö voi ryhtyä palvelutarpeen arvioon, jossa selvitetään tarkemmin henkilön voimavaroja ja mahdollisia tuen tarpeita.

Monelle on kuitenkin vaikea tilanne, että hänestä on tehty huoli-ilmoitus, ja tunteet voivat nousta helposti pintaan ja purkautua niin läheisille kuin ammattilaisillekin. Aikuinen henkilö tekee päätöksen siitä, tahtooko hän ottaa apua vastaan. Joskus avun ottaminen vastaan voi edellyttää pitkäkestoista työskentelyä ja motivointia. Sosiaalihuollon ammattihenkilöinä nämä tilanteet ovat meille tuttuja, ja työskentely tehdään asiakkaan mielipidettä ja itsemääräämisoikeutta arvostaen sekä osallisuutta tukien.

On hienoa, että kirjoittaja oli tehnyt huoli-ilmoituksen läheisestään. Ihmistä, josta on huolissaan, voi kannustaa olemaan yhteydessä sosiaalihuoltoon, mutta jos huoli säilyy, on tärkeää tehdä ilmoitus. Kun on huoli, ilmoituksen tekeminen on myös välittämistä. Ilman ilmoitusta henkilön mahdollinen avuntarve ei ehkä tulisi sosiaalihuollon tietoon eikä tuen tarvetta päästäisi selvittämään.

Mirjami Tuomikoski

johtava sosiaalityöntekijä, erikoissosiaalityöntekijä

Espoo

