Perheemme on kärsinyt syyhystä kohta kaksi kuukautta

Perheemme diagnosointiin meni ammattilaisilta yli kuukausi, ja siinä ajassa punkit olivat vallanneet jo koko kehomme.

Perhettämme on tänä syksynä piinannut viheliäinen ongelma. Olemme sairastuneet elämämme ensimmäisen kerran syyhyyn, joka on valvottanut meitä jo kohta kaksi kuukautta. Ihomme on kipeä, tulehtunut ja rikki, mustelmilla raapimisesta.

Helsingin Sanomat kertoi (30.8.) syyhytartuntoja olevan nyt ennätysmäärä. Silti meidän perheemme diagnosointiin meni ammattilaisilta yli kuukausi, ja siinä ajassa punkit olivat vallanneet jo koko kehomme. Lääkäri ehdotti hoidoksi salvaa, mutta kutina ei niillä lääkkeillä taltu suositellun kahdenkaan hoitokerran jälkeen.

Nyt olemme vaatineet saada suun kautta otettavat reseptilääkkeet. Perhettämme hoitavat lääkärit ovat suhtautuneet toiveisiimme penseästi ja vähättelevästi. Ohjeistus ja oireiden tulkinta ovat epämääräisiä – jokaiselta lääkäriltä saa erilaisia näkemyksiä. Tuntuu, että kukaan ei oikein tunne vaivaa tai ota sitä todesta.

” Lääkkeet ovat todella kalliita.

Jatkuva kutina, valvominen ja raapiminen on kamalaa ja vaikuttaa jo perheemme henkiseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Syyhy on masentava ja ahdistava sairaus, joka voi johtaa verenmyrkytykseen ja kuolemaan.

Vaikka oireita olisi vain osalla, kaikki samassa taloudessa asuvat on hoidettava kerralla. Perheemme on iso ja lääkkeet siten todella kalliita. Jostain syystä syyhylääkkeet eivät kuulu Kela-korvauksen piiriin, joten yhden hengen salvahoidot maksavat 70 euroa ja lääkehoito painosta riippuen 100–200 euroa. Meidän perheemme hoitokulut menevät jo reippaasti yli tuhannen euron. Onneksi meillä on säästöjä.

Kauhulla mietin, miten käy syyhynhoidon perheissä, joilla ei ole rahaa. Miten huolehditaan, ettei tartunnoista tule kiertävää epidemiaa? Toivon yleistä keskustelua ongelmasta ja selkeää ohjeistusta niin kouluihin kuin päiväkoteihinkin syyhyepäilyissä. Syyhyn voi saada kuka tahansa huono-onninen. Sen sijaan sitä voivat hoitaa vain hyvätuloiset.

Syyhystä kärsivät

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

