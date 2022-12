Hammaslääketieteen ja lääketieteen välistä kuilua on korjattava

Hammaslääketieteen opintoihin tulisi lisätä mahdollisuus lääketieteen opintoihin.

Hammaslääkäri ei ole lääkäri, kuten esimerkiksi korva- tai silmälääkäri. Hammaslääketieteen yli viisivuotinen koulutus on Suomessa maailman huippua, mutta opiskelijat eivät suorita lääkärin vaan hammaslääkärin tutkinnon.

Taustalla on Yhdysvalloista adoptoitu koulutusjärjestelmä, jossa paneudutaan syvällisesti suoraan hammassairauksiin. Suuta lukuun ottamatta kaikissa muissa kehon osissa koulutetaan osaajat ensin lääkäreiksi, minkä jälkeen on mahdollisuus perehtyä johonkin erikoisalaan. Koska lääkärin opintoihin ei juuri sisällytetä hammaslääketieteen opetusta, hammaslääketieteen ja muun lääketieteen välille on muodostunut koulutuksellinen kuilu.

Hammaslääketiede on tekninen ala, ja varhainen erikoistuminen mahdollistaa hyvät valmiudet kliiniseen työhön. Tehokkuuden näkökulmasta voisimme samalla tavalla kouluttaa monen muunkin lääketieteen erikoisalan osaajat suoraan ammattiinsa. Kattava yleissivistys lääketieteestä, toisin sanoen lääkärin perustutkinto, on kuitenkin ehdoton etu. Se mahdollistaa laaja-alaisen näkemyksen kliinisen työn tueksi. Hoidamme aina kokonaista potilasta.

” Tiedemaailma on herännyt todellisuuteen, että suu on osa kehoa.

Kahden viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt tieto osoittaa, että koulutusta on syytä arvioida uudestaan. Tiedemaailma on herännyt todellisuuteen, että suu on osa kehoa. Hampaat ovat luusta pehmytkudosten läpi ulottuvia rakenteita, ja rajapinnat muodostavat tärkeän portin kehon ja ulkomaailman välille. Tulehtuneet ikenet ja reikiintyneet hampaat toimivat suorana reittinä mikrobeille. Suun tulehdukset ovat huomattavan yleisiä ja voivat edistää monia sairauksiamme, kuten syöpiä, diabetesta, sydän-, keuhko- ja munuaissairauksia, ja tuoreimpana uutisena myös covid-19-infektioita.

Väestön ikääntyessä kuljemme vääjäämättä kohti vaikeita aikoja terveydenhuollossa ja sen kustannusten hallinnassa. Suun tulehdukset lisäävät sairaalahoitoa ja sen komplikaatioita, jopa kuolleisuutta. Suunhoitoon ja sen laaja-alaiseen ymmärtämiseen – ja etenkin hammassairauksien ehkäisyyn – panostaminen maksaa sijoituksen moninkertaisesti takaisin.

Maailmassa on vain pieni joukko ihmisiä, jotka ovat laajalti perehtyneet suun- ja yleissairauksien yhteyteen. Useat näistä huippuosaajista ovat kouluttautuneet sekä lääkäriksi että hammaslääkäriksi. Näin myös Suomessa.

Tätä osaamispohjaa on syytä laajentaa esimerkiksi niin, että hammaslääketieteen opintoihin lisätään saumaton mahdollisuus lääketieteen opintoihin. Vastaavasti lääkärikoulutukseen on mahdollistettava hammaslääketieteen opetusta siitä kiinnostuneille lääkäreille. Myös lääkärin täytyy kyetä arvioimaan suun kuntoa osana potilaan kokonaishoitoa.

Ehdotus jää viranomaisten ja kouluttajien pohdittavaksi. Suomi on oikea paikka johtamaan tätä kehitystä. Suun ja yleisterveyden yhteyden systemaattinen tutkimus alkoi suomalaisten tiedemiesten havainnoista muutama vuosikymmen sitten.

Tommi Pätilä

dosentti, sydän- ja elinsiirtokirurgi

Helsingin yliopisto ja Hus

Jukka H. Meurman

emeritusprofessori, lääkäri ja hammaslääkäri

Helsingin yliopisto

Timo Sorsa

professori, ylihammaslääkäri

Helsingin yliopisto, Hus ja Karoliininen instituutti, Tukholma

