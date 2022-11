Täpläkauriita ja niiden lähisukulaisia on esiintynyt laajoilla alueilla Euroopassa yli miljoonan vuoden ajan.

Ihmisen tänne tuomien valkohäntä- ja täpläkauriiden aiheuttamat ongelmat herättävät keskustelua (Bambit pellolla, HS 13.11.). Kauriilla on kuitenkin hyviä puolia ja niiden aiheuttamiin ongelmiin on olemassa yksinkertainen ratkaisu.

Vaikka täpläkauris on teknisesti vieraslaji, on se toisaalta paluumuuttaja. Täpläkauriita ja niiden lähisukulaisia on esiintynyt laajoilla alueilla Euroopassa yli miljoonan vuoden ajan. Me ihmiset olemme täpläkauriisiin verrattuna uusi laji näillä seuduilla.

Täpläkauriilla on eurooppalaisessa luonnossa ekologinen lokero, jota ei täytä mikään muu eläin. Se on noin kaksi kertaa metsäkauriin kokoinen ja noin puolet isokauriin koosta eli kauris, jonka paikkaa ei täytä mikään muu eurooppalainen eläin.

Pienikokoisia metsäkauriita esiintyy koko Euroopassa Utsjokea myöten. Täplä- ja isokauriita esiintyisi mahdollisesti myös koko mantereella, elleivät ihmiset olisi vallanneet eläimiltä niiden elinympäristöjä ja metsästäneet suuria eläimiä liikaa.

Ruotsissa isokauriit elävät Uumajan pohjoispuolella saakka ja leviävät mahdollisesti pian Suomeen. Toivotetaan isokauriskin tervetulleeksi suomalaiseen luontoon, johon se kuuluu. Harmi, että täpläkauriin suurempi sukulainen jättiläiskauris (Megaloceros giganteus) ei selvinnyt jääkauden jälkeisessä ihmisen valloittamassa Euroopassa ja kuoli sukupuuttoon. Siinä olisi ollut komea lisä faunaamme!

Ylisuurina populaatioina esiintyessään kauriit syövät niin paljon kasveja, että luonto yksipuolistuu ja viljelykasveille aiheutuu huomattavia vahinkoja. Ongelmiin on yksinkertainen ratkaisu: ei tehdä mitään. Toisin sanoen lopetetaan kauriiden talviruokinta ja ilvesten metsästys. Tämä vähentää kauriiden määrää ja niiden aiheuttamat haitat poistuvat tai laskevat siedettävälle tasolle.

Joni Valkila

Helsinki

