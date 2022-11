Sosiaalisen median vaikuttajilla on vastuu tehdä sosiaalisen median kuvastosta aidompaa.

Pienennetty nenä, siloteltu ja sävytetty iho. Suurennetut silmät ja kavennettu vyötärö. Nuorten päivittäin katsoma kuvavirta täyttyy kuvankäsittelyohjelmilla muokatuista vartaloista ja filttereillä silotelluista kasvoista. Kuvien muokkaamisesta on tullut erottamaton osa sosiaalista mediaa ja samalla arkipäivää myös nuorten ja lasten keskuudessa.

Kuvankäsittely ja filtterit eivät vain muokkaa valokuvaa, vaan myös ihanteita. Ne muokkaavat sitä, miten nuoret, etenkin tytöt, näkevät itsensä ja millaisena he haluaisivat tulla nähdyksi. Sosiaalisessa mediassa nähtävät epärealistiset kuvat ja niiden luoma standardi kauneudesta aiheuttavat nuorille ulkonäköpaineita, vääristävät omaa kehonkuvaa ja vahingoittavat mielenterveyttä.

Doven tänä vuonna teettämän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista 10–17-vuotiasta tytöistä on harkinnut oman ulkonäkönsä muuttamista nähtyään sosiaalisessa mediassa kuvia, jotka korostavat epärealistisia kauneusihanteita. Lähes puolet on vähentänyt tai harkinnut vähentävänsä syömistään ja lähes neljännes 14–17-vuotiaista on harkinnut tekevänsä kosmeettisia operaatioita näitä kuvia nähdessään.

” Nuorten ei ole helppoa tunnistaa, onko kuva aito vai onko sitä muokattu.

Olemme huolissamme näistä tuloksista. Nuoret tuskin itse ymmärtävät, millainen vaikutus muokatuilla kuvilla on heihin itseensä, jolloin vastuu on meidän aikuisten. Median luomien esikuvien voima on erityinen nuoren käydessä kamppailua siitä, riittääkö tai kelpaako hän. Etenkään nuorten ei ole helppoa tunnistaa, onko kuva aito vai onko sitä muokattu. Tulosten mukaan valtaosa tytöistä onkin sitä mieltä, että meidän vaikuttajien tulisi kertoa, kun olemme muokanneet ulkonäköämme julkaisuissamme.

Nurinkurisen ja haastavan yhtälöstä tekee se, että somealustojen algoritmit tuntuvat suosivan filtteröityjä kuvia. Instagram kannustaa ohjeistuksissaan filttereiden ja muiden efektien käyttöön ja Tiktokissa filtteri tulee päälle automaattisesti. Realistisen kuvaston luomista ei helpota, jos alustat ja niiden logiikka ovat lähtökohtaisesti sitä vastaan.

Sosiaalisen median vaikuttajilla on vastuu tehdä somen kuvastosta aidompaa. Me allekirjoittaneet vaikuttajat olemme sitoutuneet olemaan muokkaamatta kasvojemme piirteitä, vartalomme muotoja tai ihon ulkonäköä sosiaalisen median julkaisuissamme. Tai jos näin teemme, kerromme siitä avoimesti. Haastamme itsemme lisäksi myös muut vaikuttajat, esikuvat ja kaikki aikuiset miettimään kriittisesti filttereiden käyttöä ja kuvien muokkaamista.

Nuorille kuuluu oikeus kasvaa nauttien positiivisesta suhteesta ulkonäköönsä. Fyysisesti ja psyykkisesti kehittyville nuorille ja heidän mielenterveydelleen on tärkeää saada rauhassa tutustua itseensä, pohtia itseään ja arvojaan sekä rakentaa identiteettiään ilman jatkuvia ulkonäköpaineita, vertailua ja epärealistisia ihanteita.

Sara Vanninen

Roosa Rahkonen

Lola Odusoga

Eino Nurmisto

Veera Papinoja

sosiaalisen median vaikuttajia

Elina Komulainen

asiantuntijapsykologi, Mieli ry

