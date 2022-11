Voimistelu on tunnettu syömishäiriöille altistavana lajina. Tutkimusten mukaan 25 prosenttia suomalaisista naisurheilijoista rajoittaa syömistään ja 7–15 prosentilla naisurheilijoista on syömishäiriö.

Yle Urheilu (16.11.) ja Helsingin Sanomat (17.11.) ovat uutisoineet, että Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen päävalmentajana alkuvuoteen 2022 saakka työskennellyttä Laura Ahosta ja maajoukkueen toista valmentajaa epäillään toistuvasta epäasiallisesta käytöksestä nuoria, jopa alaikäisiä maajoukkuevoimistelijoita kohtaan. Valmentajat ovat urheilijoiden mukaan painostaneet urheilijoita laihduttamaan, tarkkailemaan syömistä ja painoaan.

Tällaiset tapaukset ja uutiset eivät ole uusia Voimisteluliiton toiminnassa. Voimisteluliitto on jo vuonna 2018 julkisesti vakuuttanut, että asiat pannaan kuntoon. Voimistelussa valmentajalla on vastuu antaa lapsille ja nuorille kasvu- ja painorauha etenkin, kun voimistelu on tunnettu syömishäiriöille altistavana lajina. Tutkimukset osoittavat, että 25 prosenttia suomalaisista naisurheilijoista rajoittaa syömistään ja 7–15 prosentilla naisurheilijoista on syömishäiriö.

Lapsen oikeuksien viikolla Voimisteluliitto nosti näkyvästi esille kampanjan lasten oikeudesta turvalliseen ympäristöön. Tällä hetkellä kampanja tuntuu minusta pieneltä teolta siihen nähden, että Voimisteluliitto antoi maajoukkueen valmentajan jatkaa maajoukkueen valmentajana alkuvuoteen 2022 saakka, vaikka urheilijat olivat tuoneet asioita valmentajien toiminnasta esille useamman vuoden ajan.

Suomen urheilu- ja liikuntakulttuuri tarvitsee järeämpiä ja nopeampia kurinpitomenetelmiä sekä lyhyemmän aikaa kestäviä Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) kurinpitoselvityksiä. Voimisteluliitto on tehnyt tapauksista esiselvitykset ja viestinyt julkisuuteen, että se puuttuu sille ilmoitettuihin epäkohtiin. Voimisteluliiton ja voimisteluseurojen on kuitenkin tehtävä vielä paljon töitä, jotta valmentajien epäasiallinen käytös ja urheilijoita nöyryyttävät valmennustavat saadaan kitkettyä pois, ja jotta nuoret saavat kasvaa rauhassa ilman huolta painostaan tai aikuisen huomion kiinnittämistä syömisen kontrollointiin.

Jokaisen aikuisen on puututtava väärinkäytöksiin ja taattava lapsille turvallinen kasvuympäristö. Puuttumattomuudella ja hiljaisuudella annamme hiljaisen hyväksyntämme sille, että lapsille ja nuorille epäturvallinen valmennuskulttuuri jatkuu.

Väestöliiton Et ole yksin -palvelussa voi jättää yhteydenottopyyntöjä, jos on kohdannut urheilussa epäasiallista käytöstä.

Marika Uusi-Illikainen

varapuheenjohtaja

Syömishäiriöliitto Syli ry

