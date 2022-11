Jengeihin hakeutumisen juurisyiksi on mainittu muun muassa syrjäytyminen ja se, ettei nuori löydä omaa paikkaansa maailmassa.

Jengi-ilmiö on noussut viime aikoina puheeksi. Kotoutumista koskevia odotuksia kohdistuu nyt paljon viranomaisiin ja lainsäätäjiin, mutta haluan tuoda keskusteluun vielä laajemmankin näkökulman. Tapahtuuko kotoutuminen pelkästään viranomaisen järjestämillä kursseilla, vai voimmeko me kaikki osaltamme kotouttaa? Millaisia tilaisuuksia myönteisiin kohtaamisiin meistä itse kukin on valmis tarjoamaan muualta muuttaneille?

On valtavan luonnollista kaivata ympäristöltä hyväksyntää, ja etenkin nuoruudessa tämä on identiteetin kehittymisen kannalta välttämätöntä. Jengeihin hakeutumisen juurisyiksi on mainittu muun muassa syrjäytyminen ja se, ettei nuori löydä omaa paikkaansa maailmassa.

Millaista on nuorelle kasvaa ympäristössä, jossa hän ei saa kuulua joukkoon ja kokee olevansa jotenkin ”vääränlainen”? Onko lopulta ihme, jos nuori alkaa etsiä hyväksyntää haitallisinkin keinoin? Voiko tämän estäminen lähteä osaltaan siitä, että löytyy terveitä tapoja tulla hyväksytyksi ja tulevaisuudennäkymissä on odotettavissa myös mahdollisuuksia työhön ja osallisuuteen?

Olen työskennellyt vuosia muualta Suomeen muuttaneiden ihmisten parissa ja kuullut toistuvasti samoista toiveista ja suruista: ihmiset toivovat työtä ja mahdollisuuksia tavata suomalaisia, löytää oma paikkansa tässä yhteiskunnassa. Luontevia tilaisuuksia erilaisten todellisuuksien kohtaamiselle on vähän, ja työnsaantikin voi olla lähes mahdotonta jo erilaisen nimen vuoksi, kuten tutkimukset osoittavat.

On viisautta katsoa tosiasioita silmiin: keskuudessamme on suuri joukko ihmisiä, jotka ovat täällä jäädäkseen. Lähtökohtaisesti he haluavat olla osa tämän yhteiskunnan toimintaa, mutta osallisuuden kokemiseen tarvitaan muutakin kuin viranomainen.

Tulevaisuudessa meidän on pohdittava laajemminkin sitä, mikä osuus hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä meillä jokaisella voi olla, sillä verorahat eivät tule riittämään kaikkeen eivätkä myöskään ammattilaiset. Myös kotoutumisen tueksi tarvitsemme viranomaistoiminnan lisäksi ”lähimmäiskotouttamisen järjestelmän”, jossa jokainen muualta Suomeen muuttanut voi saada järjestelmällisesti oman paikallisen kotoutumiskaverin.

Tällaista toimintaa tarjoavat muutamat järjestöt, mutta ne eivät tavoita läheskään kaikkia ja niiden valtakunnallinen saatavuus on epätasaista. Vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa voidaan omaksua uuden maan kulttuurisia normeja ja luontevaa kielitaitoa, jotka osaltaan mahdollistavat integroitumista.

Voimme jokainen tehdä osamme, kun emme oleta toisten ulkonäön tai nimen perusteella mitään, vaan annamme jokaiselle tilaisuuden tulla nähdyksi omana itsenään, ihmisenä ihmiselle. Jo yksikin hymy voi merkitä valtavasti ulkopuolisuutta kokevalle, kuten meille kaikille.

Maria Koivisto

terveydenhoitaja, Vanhempana Suomessa -projektisuunnittelija

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.