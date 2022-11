Mihin katosi Yhdysvaltain varapresidentiksi ryminällä noussut Kamala Harris?

Olihan se merkit­tävä hetki. Vajaat kaksi vuotta sitten Kamala Harris nousi Yhdys­valtain vara­presidentiksi ensimmäisenä naisena. Intialaisen äidin ja jamaikalaisen isän tyttärenä Harris on tehnyt historiaa myös ensimmäisenä vähem­mistöihin kuuluvana naisvarapresidenttinä.

Moni, kuten minä, ajatteli, että maailma oli muuttumassa ja että Harrisilla oli edessään enää yksi lasikatto. Nousu suurvallan presidentiksi.

Enää ei näytä siltä.

Suuret odotukset ovat vaihtuneet pitkälti näkymättömyyteen. Suomalaisissa uutisissa Harris on esillä joko valokuvissa seisomassa presidentti Joe Bidenin taustalla tai matkaamassa Singaporen ja Filippiinien kaltaisiin maihin. Huomiota ovat saaneet myös Harrisin lenkkarivalinnat ja se, miten sopivaa varapresidentille on esiintyä muotilehden kannessa.

Toisinkin voisi olla. Katseet voisivat juuri nyt kääntyä Harrisiin, kun Biden on täyttänyt 80 vuotta ja 76-vuotias Donald Trump on ilmoittanut tavoittelevansa toista kautta. Harris on heitä nuorempi, 58-vuotias, mutta hänen presidenttiyteensä uskoo enää harva.

Tuoreimpien mittausten mukaan vain joka kuudennella yhdysvaltalaisäänestäjällä on Harrisista myönteinen kuva. Harris on epäsuositumpi kuin Biden, epäsuosituin Yhdysvaltain kaikista varapresidenteistä 20 vuoteen.

Miksi symboliksi nostettu Harris on alamäessä? Varapresidentin tehtäväkin on jättää valokeila presidentille, symbolisuus on siis tehtävässä annettuna.

Toisekseen Harrisille on pudonnut Bidenin pöydältä tehtäviä, joilla on ollut vähemmän merkitystä, ja joissa on ollut vaikea onnistua, kuten vastuu siirtolaiskysymyksestä Yhdysvaltain etelärajalla. Biden ei ole siis antanut tilaa. Republikaaneissa Harrisin kannatus on erityisen alhainen.

Media Yhdysvalloissa on myös arvioinut, että Harrisin epäsuosion taustalla on verkon runsas likakampanjointi, eikä kiristynyt tilannekaan ole suosinut Harrisia. Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka mielletään yhä miesten asiaksi, myös Suomessa. Kahden muun supervallan johtajistossa naisia ei näy lainkaan, ja siinä mielessä Harrisin vajoaminen pimentoon puhuu omaa surullista kieltään.

Harrisin tähtihetki taisi jo mennä. Viime vuoden marraskuussa hän nousi Yhdysvaltain presidentiksi kokonaisen 85 minuutin jakson ajaksi. Biden oli tuolloin paksusuolen tähystyksessä ja nukutettuna.

Kirjoittaja on HS:n talouden ja politiikan toimittaja.