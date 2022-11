Yrittäjien eläkelakimuutoksen tekemättä jättäminen olisi yrittäjille pahin vaihtoehto.

Finanssivalvonta edellytti kevään 2021 teema-arviossaan eläkeyhtiöiden tarkentavan työtulon vahvistamismenettelyä. Voimassa oleva yrittäjäeläkelaki antaa vähemmän joustonvaraa kuin lakiin ehdotetut muutokset. Mikäli muutokset jäävät hyväksymättä, yrittäjät jäävät välitilaan, jossa voimassa ovat vanha joustamaton laki ja Finanssivalvonnan tiukentuneet ohjeet. Yrittäjien eläkelakimuutoksen tekemättä jättäminen olisikin yrittäjille pahin vaihtoehto.

Hallituksen eduskunnalle esittämä lainmuutos ei ole sisällöllisesti suuri. Muutokset sinällään eivät merkittävällä tavalla muuta nykylain mukaista yel-työtulon ja -velvollisuuden määräytymistä. Ehdotettu muutos tuo lisää työkaluja yel-työtulon määrittelyyn ja tarkistamiseen. Se myös yhtenäistää käytäntöjä. Tavoitteena on yrittäjien tasa-arvoinen kohtelu riippumatta valitusta eläkeyhtiöstä.

Esityksen mukaan työtulon määrittelyssä lähdettäisiin liikkeelle yrittäjän toimialan mediaanipalkasta. Tämä ei kuitenkaan yksin määrittäisi työtuloa, vaan huomioon tulisi ottaa lisäksi työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot, joiden perusteella toimialan mediaanipalkasta voidaan poiketa.

Työtulo tarkastettaisiin kolmen vuoden välein perustuen tasapainoiseen kokonaisharkintaan yksilöllisten käytettävissä olevien tietojen pohjalta. Jos muutos nykyiseen työtuloon olisi tarkistuksen yhteydessä alle viisi prosenttia, tarkistusta ei tehtäisi esityksen mukaan lainkaan.

Kun työeläkevakuutusyhtiöt joutuvat noudattamaan nykyistä lainsäädäntöä ja Finanssivalvonnan ohjeistuksia ilman ehdotettuja tarkennuksia, koituu siitä yrittäjille suurempia riskejä kuin muutoksen läpiviennistä.

Työtulon määrittäminen on ajautunut tilanteeseen, jossa ehdotetut muutokset on pakko hyväksyä. Tilanne korjautuu vain kokonaisvaltaisella yel-uudistuksella. Seuraavan hallituksen on otettava se ohjelmaansa.

Timo Saranpää

puheenjohtaja

Akavalaiset yrittäjät ry

