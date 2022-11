Vain pahimpina ruuhkatunteina sisääntuloväylillä on jonkin verran jonoja.

Säännöllisesti Helsingin keskustaan autoilevana en voi kuin ihmetellä valitusta siitä, kuinka autoilu on vaikeaa ja kuinka varsin vaatimatonkin kävelykeskustan parantaminen uhkaa autoilua.

Keskustaan on todella helppo ajaa. Vain pahimpina ruuhkatunteina sisääntuloväylillä on jonkin verran jonoja, mutta todellisista ruuhkista ei voi puhua koskaan. Itse keskustan alueella jonoja ei ole käytännössä lainkaan. Parkkipaikka löytyy helposti aina – jos ei kadulta niin parkkihalleista, joita on lukuisia. Käytän usein myös julkisia, mutta kiusaus valita oma auto on suuri, koska Helsinki on niin autoystävällinen kaupunki ydinkeskustaa myöten.

Toivo Hurme

Helsinki

