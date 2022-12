Tehokas verotus ja menojen karsiminen vahvistavat julkista taloutta.

Valtiontaloudesta on viime aikoina kannettu huolta, mutta minua huolestuttaa myös kotitalouksien kestävyys. Kotitalouksilla oli kesäkuun loppupuolella yli 24 miljardia euroa kulutusluottoja (HS 22.11.), ja Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste on yli 135 prosenttia. Suomalaiset kotitaloudet ovat selvästi velkaisempia kuin monessa muussa EU- tai OECD-maassa.

Korkean inflaation aikana Euroopan keskuspankin täytyy nostaa korkoja. Vaikka asuntolainat on stressitestattu, korkotason nousu johtaa väistämättä siihen, että suomalaisella kuluu huomattava summa korkojen maksuun. Tämän päälle lompakkoa kurittavat energian ja ruuan hintojen nousu.

Kaikki tämä rahanmeno johtaa monella selvään laskuun elintasossa. Suomalainen tulee pakosta kuluttamaan vähemmän, mikä iskee palvelusektorille vähintään yhtä kovasti kuin koronavirusajan sulkutoimet. Kun tämän kaiken kurjuuden päälle osuu vielä mahdollinen asuntojen arvon lasku, niin suuri osa suomalaisista köyhtyy selvästi tällä vuosikymmenellä.

Huolestuttavan tilanteen havaitsemiseen ei tarvitse olla ekonomisti tai edes taloustieteen opiskelija. Kuitenkin meidän on syytä kantaa huolta erityisesti kotitalouksista, sillä kyseessä on haastava ongelma. Julkisen talouden tasapainottaminen on, ainakin periaatteessa, helppoa. Tehokas verotus ja menojen karsiminen vahvistavat julkista taloutta. Leikkaukset ja verot ovat tietenkin ikäviä, mutta ne toimivat.

Yksittäisen ihmisen tukeminen taas on haastavaa. Ruoka- ja energiatuet vääristävät markkinoita, korkojen keinotekoinen hillitseminen kiihdyttää inflaatiota, verohelpotukset ovat pois julkisesta taloudesta, sosiaalituet synnyttävät kannustinloukkuja ja asuntolisät luovat vuokramarkkinoilla hintalattioita, ja niin edelleen.

Pitkällä aikavälillä suomalaisia oikeasti auttaa ainoastaan talouskasvu, joka nostaa ihmiset jaloilleen. Valtion tuleekin huolehtia terveestä talousympäristöstä ja tehdä niitä kuuluisia ”rakenteellisia uudistuksia”: esimerkiksi varmistaa työmarkkinoiden joustavuus, mahdollistaa kilpailu ja uudistaa sosiaaliturvaa. Nämä toimet tarkoittavat porkkanan lisäksi keppiä, mutta pitkällä aikavälillä tämä on ainoa toimiva tapa auttaa suomalaisia kotitalouksia.

Kalle Kääriäinen

taloustieteen opiskelija, Helsinki

