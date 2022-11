Voimistelukulttuurin on muututtava viimeistään nyt.

Media on raportoinut voimisteluvalmennuksen väärinkäytöksistä ja sitkeässä istuvasta kulttuurista, jossa laihuutta ihannoidaan sairaalloisella tavalla. Aliravitsemus altistaa rasitusmurtumille.

Juttujen lukeminen aiheutti pahan olon: urheilulaji, joka johtaa syömishäiriöihin, aliravitsemukseen sekä psyykkisiin ja fyysisiin ongelmiin ei ole terveellä pohjalla.

Harrastin lapsena rytmistä kilpavoimistelua kolme neljä kertaa viikossa useamman tunnin kerrallaan. Toivon mukaan kymmenenvuotiaita ei arvoteta nykyään yhä kehon koostumuksen perusteella, kuten silloin.

Meillä oli käytössä leveitä kuminauhoja vatsan litistämistä varten etenkin kisoissa. Kurinalaisimmat voimistelijat pitäytyivät kaikista herkuista ja olivat arvostetuimpia – ja sen huomasi. Pitkän kisapäivän eväinä oli usein valmiita vauvansoseita.

Harrastuksesta jäi pitkäaikainen kehoinho, jota olen vasta nyt nelikymppisenä purkanut tarpeeksi, siten, että voin pitää kehostani sellaisena kuin se on.

Selän ääriasennoista ja harjoittelusta johtuvat lapsuudessa syntyneet rasitusmurtumat johtivat aikuisiällä nikaman siirtymään ja nikamakaarien murtumiin, joka on erittäin kivulias vaiva ja rajoittaa normaalia arkea suuresti. Onnekseni, ja vuosien pitkittyneiden diagnoosien jälkeen, selkä leikattiin ja nikamat luudutettiin yhteen ja kivut onneksi jäivät. Yksi voimisteluajan ystävistäni on tällä hetkellä työkyvytön samoista syistä. Jotain kertoo ortopedin tokaisu, kun kerroin voimistelutaustastani: ”Teitä ja taitoluistelijoita on paljon täällä.”

Mikäli lapsesi tai läheisesi harrastaa näitä lajeja, kuuntele herkästi lapsesi tuntemuksia lajista. Tutustu seuraan, valmentajaan ja metodeihin. Myös terveydenhuollossa olisi syytä tunnistaa entiset voimistelijat ja lajin riskit selän terveydelle. Hyvin liikkuva ja sutjakka aikuinen voi kärsiä kovista kivuista kilpavoimistelutaustansa takia, vaikka se ei näykään päällepäin.

Entinen voimistelija

