Ilta-Sanomat pitää Egyptin ilmastokokouksen tulosta pettymyksenä.

”Suurimpia pettymyksen aiheita on se, että kokous ei sopinut mistään uusista konkreettisista tavoitteista tai toimista ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Osallistujamaat kykenivät vain vahvistamaan viimevuotisen vastaavan kokouksen lupauksen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Sen sijaan esimerkiksi fossiilisista polttoaineista luopumista edistävistä sitoumuksista tai muistakaan uusista tehokkaista ilmastotoimista ei syntynyt sopua.”

”Ilmastokokouksessa esiin nousseet erimielisyydet, niitä yhteen sovittaneet kompromissit ja näistä syntyneet pettymykset muistuttavat, kuinka suurista ja vaikeista asioista on kysymys. Suurin osa maailman maista oli toki Egyptin kokouksessakin yhtä mieltä siitä, että ilmastohätätila on todellinen ja että se vaatii kiireellisiä toimia. Mutta sopimatta jäi, mitä, milloin ja kenen olisi tehtävä – ja kuka maksaa.”

”Esimerkiksi fossiilisesta energiasta luopuminen on kokous kokouksen jälkeen osoittautunut perin vaikeaksi, sillä fossiiliset energiaraaka-aineet ovat osalle maita erittäin tärkeä tai jopa ainoa tulonlähde ja muillekin keskeisen tärkeä voimanlähde.”

Kauppalehden mukaan ilmastokokous päättyi ristiriitaisiin tunnelmiin.

”Kokouksessa päästiin toki sopuun uudesta ilmastorahastosta, jolla tuetaan haavoittuvimpia köyhiä maita ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen käsittelyssä. Se on kuitenkin laiha lohtu, koska rahoituslähteitä on jo nyt monia, mutta niiden toimivuudessa on toivomisen varaa.”

”Suomalaisyrityksille Egyptin kokoukset päätökset ovat pieni pettymys. Yritykset halusivat selkeän vastauksen, että ilmastopolitiikasta Pariisissa vuonna 2015 sovittu kurssi kohti 1,5:tä astetta pitää edelleen. Nyt lupaus saatiin, mutta vaivoin.”

Kainuun Sanomat uskoo, että ilmastokokouksilla on pettymyksistä huolimatta merkitystä, koska ne luovat painetta päästöjen vähentämiseen.

”Toivetta paremmasta antaa se, että ilmastolle myönteiset ratkaisut, kuten tuuli- ja aurinkoenergia, ovat teknisesti ja taloudellisesti entistä houkuttelevampia. Ja koko maailma on nähnyt sen, miten Venäjä käyttää fossiilienergiaa aseenaan. Tämä vauhdittaa kestäviä ratkaisuja jatkossa.”

Hufvudstadsbladet moittii kokousta vesitetyistä muotoiluista.

”Se kuuluu asian luonteeseen: ne, jotka haluavat vähiten, päättävät eniten. Fossiilisten polttoaineiden nälkä ei hellitä vähääkään, ja 1,5 asteen tavoite makaa koomassa.”