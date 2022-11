Naiset kokevat miehiä useammin parisuhdeväkivaltaa.

Sukupuolittunut väkivalta ja lähisuhdeväkivalta koskettavat liian monen tytön ja naisen elämää sekä vaarantavat heidän oikeuksiansa. Suomalaisista 16–74-vuotiaista 75 prosenttia on kokenut henkistä, fyysistä tai seksuaalista lähisuhdeväkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta on sukupuolittunutta: joka kolmas nainen kokee Suomessa elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Naiset kokevat miehiä useammin parisuhdeväkivaltaa, ja he ovat etenkin fyysisen ja seksuaalisen väkivallan tai vainon uhreja.

Sanna Marinin (sd) hallitus on tehnyt uudistuksia ja päätöksiä, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Yksi tärkeimmistä on seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa raiskauksen kriteeristöä muutettiin suostumusperustaiseksi. Lisäksi rikoslakiin on lisätty sukupuoli rangaistuksen koventamisperusteeksi.

Hallitus on myös esittänyt lähestymiskiellon tehostamista sähköisen valvonnan avulla. Esitys sisältää myös kirjaukset kiellon hakemisen maksuttomuudesta sekä lähestymiskiellon rikkomista koskevan rikosasian käsittelyä kiireellisesti. Nämä uudistukset ovat vahvoja tekoja tasa-arvon puolesta.

Valtionneuvoston tutkimus lähisuhdeväkivallasta ja sen kustannuksista paljastaa, että naisiin kohdistuneesta fyysisestä parisuhdeväkivallasta aiheutuu 150 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Todellisuudessa terveydenhuollon kokonaiskustannukset ovat suuremmat. Nämä luvut korostavatkin hallituksen tekojen tärkeyttä ja perustelevat päätöksiä myös erityisesti niille, jotka tuudittautuvat ajatukseen siitä, että tasa-arvo on valmis.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja siihen liittyvät toimet ovat investointi turvallisempaan elämään. Väkivallaton elämä on keskeinen osa ihmisten hyvinvointia, ja elämä ilman väkivaltaa on ihmisoikeus. Työtä on tehtävä paitsi Suomessa myös EU:n tasolla. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on saatava loppumaan. Perjantaina 25. marraskuuta vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Tämä on hyvä hetki muistaa, että asiassa on tehtävä tietoisesti riittäviä toimia.

Tytti Tuppurainen

ministeri

Demarinaisten puheenjohtaja

Minna Salminen

Helsingin Demarinaisten puheenjohtaja

