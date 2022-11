Joustolipusta voisi käyttää yksittäisiä vuorokausia matkusteluun milloin itselle sopii.

Helsingin seudun liikenteellä (HSL) on myynnissä 30 vuorokauden matkalippu. Lipun käyttö on sidottu aikaan siten, että se on voimassa ensimmäisestä käyttövuorokaudesta alkaen seuraavat 29 vuorokautta.

Tämän rinnalle HSL voisi kehittää uuden 30 vuorokauden joustolipun, jossa olisi käyttöaikaa 30 vuorokautta, mutta niin, että jokainen käyttövuorokausi vähentäisi lippuun ladattuja vuorokausia. Lipusta voisi käyttää yksittäisiä vuorokausia matkusteluun milloin itselle sopii. Tämä mahdollistaisi oman auton kotiin jättämisen niiltä työpäiviltä, kun työmatkaa ei tarvitsisi tehdä omalla autolla.

Tämä lisäisi HSL:n käyttäjämääriä, toisi lisätuloja kassaan ja vähentäisi yksityisautoilua.

Juhani Nuutinen

Laajasalo, Helsinki

