Nuoret tarvitsevat ohjattuja harrastuksia, jotka pitävät heidät poissa tilanteista, jossa olisi vaarana luisua väärille raiteille.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut (HS 11.11. ja 23.11.) nuorten väkivaltarikoksista ja jengeistä. Nuoret luisuvat rikollisuuden polulle, koska yhteiskunnan tuki puuttuu.

Vaikka rikollisuutta nuorten joukossa varmasti on aina ollut ja tulee aina olemaan, on kysyttävä, miksi asiasta kirjoitetaan enemmän nyt. Onko tosiaan niin, että väkivalta on lisääntynyt ja mitkä ovat sen juurisyitä?

HS:n jutussa ministeri Krista Mikkonen (vihr) viittasi koulutusleikkauksiin ja sen kautta kouluista saatavan tuen vähenemiseen. Itse uskon osan syystä löytyvän koronavuosien aiheuttamasta harrastajamäärien pudotuksesta harrastusseurojen toiminnassa.

Entinen valmentajani keräsi 1990-luvulla nuorista urheiluseuraan ryhmän, jotta ”pojat pysyvät poissa pahanteosta”. Uskon, että monella harrastuksella on tällainen vaikutus nuoriin. Ohjatun harrastuksen kautta – olkoon sitten urheilun, kulttuurin tai partion parissa – nuori saa ajalleen merkityksellistä tekemistä ja pitää hänet poissa tilanteista, jossa olisi vaarana luisua väärille raiteille.

Kunnia ja kiitos myös Urlus-säätiön kaltaisille toimijoille, jotka tukevat muun muassa toimintaa, jossa panostetaan siihen, että nuoret pääsevät harrastamaan ja välttävät sitä kautta syrjäytymisen (HS 12.11.2020).

Paulina Vilppola

Helsinki

