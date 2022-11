Aika monet meistä käyttävät Apottia ihan hyvillä mielin.

Olen yksi niistä noin 2 000 sote-alan ammattilaisesta, jotka osallistuivat vastikään Apotti-tukihenkilöille tarkoitettuun päivään Messukeskuksessa. Kuulin ja näin paljon muutakin kuin Tukkari-reggaen. Sain tietoa ja opin uusia asioita, vaikka osaan käyttää Apottia melko hyvin.

Olen käyttänyt Apottia työssäni päivittäin yli kolme vuotta. Innostuin siitä jo ensimmäisissä koulutuksissa ennen käyttöönottoa. Tämän vuoksi ryhdyin myös tukihenkilöksi. Pystyin omaksumaan uuden järjestelmän helposti ja halusin auttaa myös muita käyttäjiä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat aina kiinnostaneet minua. Apotti on ehdoton suosikkini. Siinä on paljon päivittäistä työtäni helpottavia ominaisuuksia, joita aikaisemmin käyttämissäni järjestelmissä ei ole ollut.

Apottiin liittyvää uutisointia olen seurannut hämmentyneenä. Apotissa on ollut paljon ongelmia, mutta paljon niitä on myös ratkottu. Ongelmia on korjaantunut myös sillä, että olemme opetelleet ja oppineet käyttämään järjestelmää.

Meitä Apotti-käyttäjiä on noin 47 000. Suurin osa meistä keskittyy perustehtäväänsä eli potilas- ja asiakastyöhön. Apotti on meille tärkeä työväline, jota käytämme päivittäin – ja aika monet meistä ihan hyvillä mielin.

