Laki Nuuksion kansallispuistosta on uudistettava, jos kansallispuistoa halutaan laajentaa.

Espoossa ja Vihdissä sijaitsevien Helsingin omistamien maiden liittämistä Nuuksion kansallispuistoon selvitetään parhaillaan.

Alueet ovat tarkemmin ottaen Pirttimäki, Karjakaivo, Luukki, Vaakkoi ja Salmi. Nämä alueet ovat jo tällä hetkellä virkistysalueina monelle erittäin tärkeä osa luontokokemusta pääkaupunkiseudun lähellä suunnistuksen, patikoinnin, hiihdon ja muun luonnosta nauttimisen kautta.

Alueet ovat myös tärkeässä roolissa vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla tapahtuvalle sorkkaeläinten metsästykselle. Kaupungin omistuksessa alueiden metsästysoikeus on vuokrattu käytännössä ajoalueina paikallisille metsästysseuroille. Niillä saa suurelta osin nykyisellään ajattaa, joskaan ei ampua sorkkaeläimiä. Isoina metsäkiinteistöinä ne liittävät yhteen useita pienempiä yksityisiä maita ja näin ollen muodostavat peura- ja hirvilupien vaatiman yhtenäisen metsästysalueen. Ilman näiden kiinteistöjen metsästysoikeutta monet yksityiset maat jäävät sirpalealueiksi, eikä peuran- ja hirvenmetsästys niillä voi jatkua. Nykyisellään Nuuksion kansallispuistosta ei voida vuokrata metsästysoikeutta metsästysseuroille.

Laki Nuuksion kansallispuistosta (118/1994) on hyvin ylimalkainen. Tarkemmin Nuuksion kansallispuistossa kiellettyjä ja sallittuja toimia säätelee asetus Nuuksion kansallispuistosta (119/1994). Laissa lukee nyt: ”Nuuksion kansallispuiston pinta-ala on noin 1 620 hehtaaria.” Lain kirjoittamisen jälkeen kansallispuistoon on jo liitetty alueita niin, että puiston nykyinen pinta-ala on yli 5 000 hehtaaria. Nyt valmisteilla oleva alueiden liittäminen on lisäämässä puiston pinta-alaa noin 3 000 hehtaarilla. Laki ei enää siis vastaa nykytilannetta eikä varsinkaan tilannetta, jossa kansallispuistoa taas kasvatettaisiin.

Uudemmissa, kuten Teijon ja Selkämeren kansallispuistoissa esimerkiksi tiettyjen lajien metsästys on sallittu kansallispuiston alueella. Samoin pitäisi kirjata uuteen lakiin Nuuksion kansallispuistosta. Valkohäntäpeuran ja hirven kantojen sääntely muuttuu mahdottomaksi Etelä-Suomen ruuhkaisten teiden varsilla, mikäli Nuuksion puisto jatkaa laajenemistaan eikä lakitekstiä muuteta nykyisestä.

Liikenneturvallisuuden nojalla sorkkaeläinten metsästyksen jatkuminen olisi kirjattava lakiin. Vieraspetojen metsästyksen pitäisi olla myös sallittua kansallispuiston alueella, sillä supikoiran ja minkin levinneisyys vaarantaa erityisesti alkuperäisluontoon kuuluvat maapesivät lintulajit.

Myös pääkaupunkiseudun suunnistajat kärsivät tästä laajenemisesta. Kyseiset alueet kun ovat olleet yhdet tärkeimmistä iltarastien ja Firmaliigan järjestyspaikoista. Puiston laajenemisen myötä myös suunnistusharrastus pääkaupunkiseudulla olisi vaarassa kokea suuren kolauksen, ellei senkin tulevaisuutta turvata uuteen lakitekstiin.

Laki Nuuksion kansallispuistosta on avattava uudelleen kirjoitettavaksi kokonaan viimeistään tämän valmistelussa olevan alueliitoksen yhteydessä. Nykyisen lakitekstin alaisena Nuuksion laajenemista ei pidä edistää.

Jukka Kirjavainen

metsästäjä, suunnistaja ja polkujuoksija

Vantaa

