Savon Sanomat kommentoi ilmoitusta, jonka mukaan Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa aikaisintaan tammikuun lopussa.

”Syynä ovat ydinvoimalan turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen juoksupyörien säröt.”

”Ydinvoimalan käyttöönotossa on edettävä turvallisuus edellä, vaikkakin nyt sanotaan, etteivät pumppujen vauriot vaikuta ydinturvallisuuteen.”

”Areva-Siemens-konsortion ilmoitus ei olisi voinut osua hankalampaan ajankohtaan. Pohjoisimmassa Suomessa korkeapaine on jo räväyttänyt lämpömittareihin kovia pakkaslukemia. – – Pörssisähkön hintaan tulee piikkejä mitä todennäköisimmin.”

”Voi olla, että ydinvoimalan säännöllinen sähköntuotanto siirtyy edelleen. Saattaa lisäksi käydä niin, että juoksupyöriä ei voi korjata, vaan on tehtävä kokonaan uudet.”

”On oletettava, että sähkö ei riitä pakkasilla. Kiertävät sähkökatkot ovat yhä todennäköisempiä.”

”Tiukasta tilanteesta huolimatta varsinaiseen paniikkiin ei ole aihetta. Olkiluoto 3 voi todennäköisesti tuottaa sähköä välillä hyvinkin paljon, se ei vain kykene vielä säännölliseen tuotantoon. Toiseksi vesitilanne on parantunut Pohjolassa alkusyksyn kuivimmista näkymistä. Kolmanneksi suomalaiset ovat osoittaneet osaavansa säästää sähköä, joskin sitä osaamista on syytä vielä kovasti parantaa.”

Kainuun Sanomat toteaa, että Olkiluodon viivästys osuu kriittiseen aikaan.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sekoittanut Euroopan energiamarkkinat, ja sähkön hinta kipuaa kohti uusia korkeuksia. – – Kylmä ja tuuleton talvi voi johtaa sähköpulaan ja sähkön käytön sääntelyyn.”

”Olkiluoto 3:lla on iso merkitys sähkömarkkinoilla, sillä sen 1600 megawatin tuoton on määrä korvata sodan seurauksena toukokuussa keskeytynyt sähköntuonti Venäjältä. Etenkin paljon sähköä käyttäville kotitalouksille ja yrityksille talvesta on tulossa vaikea.”

Iltalehti muistuttaa, että nykyisten ongelmien taustalla ovat liian pitkään jatkunut riippuvuus Venäjän energiasta, tuulivoiman liian iso osuus säästä riippumattomaan perusvoimaan verrattuna sekä pitkään jatkunut ydinvoiman ideologinen hylkiminen.

”Onneksi käynnissä oleva energiakriisi on tilapäinen, ja seuraava kriisi voidaan välttää, jos tehdään järkevää politiikkaa.”

”Uudistamista kaivataan pikaisesti muun muassa ydinenergialakiin ja lupaprosesseihin, jotta esimerkiksi pieniä ydinreaktoreita ehdittäisiin rakentaa vielä tällä vuosikymmenellä. Myös uusista ydinvoimaluvista pitää tehdä päätökset.”