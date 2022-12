Koska reaktorit ovat pieniä ja turvallisia, ne voidaan sijoittaa melko lähelle asutusta niin, ettei niitä välttämättä edes huomaa.

Ilmastonmuutos ja Venäjän hyökkäyssota ovat käynnistäneet energiakriisin, joka on vauhdittanut siirtymää kohti uusiutuvaa fossiilitonta energiaa. Tuuli- ja aurinkovoima ovat keskeisiä uusiutuvan energiantuotannon muotoja, mutta niiden teho on kiinni sääoloista. Ydinvoima on hiilivapaa energiantuotantovaihtoehto, jonka teho ei vaihtele sään mukaan.

Noin 50 vuotta sitten – silloinkin energiakriisin aikaan – Tampereelle keskustan läheisyyteen varattiin tontti ydinvoimalalle. Voimala jäi tuolloin rakentamatta. Nyt ratkaisuvaihtoehdoksi nousseet pienydinvoimalat avaavat keskustelua ydinvoimalan sijoituspaikoista uudelleen.

Pienydinreaktorit tuottavat niiden tehosta riippuen joko sähköä ja lämpöä tai ainoastaan lämpöä. Sähkön ja vedyn tuotantoon tarkoitettujen reaktoreiden ohella pienydinvoima on erityisen varteenotettava vaihtoehto kaukolämmön tuotantoon asutuksen lähellä. Vain lämmöntuotantoon tarkoitetut pienydinreaktorit ovat tekniikaltaan sähköntuotantoon tarkoitettuja reaktoreita yksinkertaisempia ja turvallisempia, sillä reaktorin paineet ovat matalammat kuin sähkön tuotantoon tähtäävissä reaktoreissa.

Koska reaktorit ovat pieniä ja turvallisia, ne voidaan sijoittaa melko lähelle asutusta niin, ettei niiden läsnäoloa huomaa välttämättä mitenkään. Niitä voitaisiin sijoittaa jopa maan alle. Pienydinreaktorit jäähdyttävät ja sammuttavat itsensä häiriön sattuessa. Reaktorien turvallisuusjärjestelyihin ei esimerkiksi ole sidottu pumppuja, jotka voisivat vikaantua tai jäädä toimintakyvyttömiksi vaikkapa sähkökatkon seurauksena.

” Radioaktiivista jätettä syntyy verraten vähän.

Ydinpolttoaineiden kuljetukset ovat käytännössä ainoa merkki ydinenergian tuotannon olemassaolosta kaupunkialueella, eivätkä ne juuri poikkea muusta liikenteestä. Ydinreaktiosta ei synny kasvihuonekaasuja eikä muitakaan savukaasuja, valoa tai melua. Sen sijaan reaktiossa syntyy radioaktiivista jätettä, kuitenkin verraten vähän. Ydinjäte voidaan säilyttää sen syntypaikassa ja siirtää loppusijoituspaikkaan hallitusti.

Suurin ydinenergian pientuotannon ympäristökuormitus syntyy käytännössä kaivosteollisuudessa. Suhteutettuna tuotettuun energiaan pienvoimaloiden koko ketju on kuitenkin tehokas.

Järjestelmän toimitusvarmuus näkyy arjessa siten, että kotitalouksien tai yritysten ei tarvitse juurikaan miettiä lämmön hintaa. Vakaat tuotantokustannukset ja kilpailtu markkina pitävät energian hinnan matalana ja ennustettavana. Toimiva kaukolämpöverkko mahdollistaa energian jakelun ja toimitusvarmuuden kustannustehokkaasti ja järkevästi.

Pienydinreaktoreilla tuotettu energiajärjestelmä on toimiva ja tehokas. Suurin este pienydinvoiman käytölle kaupungeissa on kuitenkin ydinvoimaa kohtaan tunnettu pelko. Vaikka reaktorit ovat turvallisia, ydinreaktio ja syntyvä radioaktiivinen jäte pelottavat ihmisiä. Säteilyä aiheuttava materiaali voi synnyttää myös pelkoa ilkivallasta ja terrorismista.

Ydinreaktoreita on ollut kaupunkiympäristössä varsin huomaamattomasti jo kymmeniä vuosia – tutkimustarkoituksessa. Suomen ensimmäinen ydinreaktori toimi Otaniemessä tutkimuskäytössä 1960-luvulta vuoteen 2015. Reaktorin merkittävin toimintamuoto 2000-luvulla oli erityisesti kaulan ja pään alueen syöpiä sairastaville annettu boorineutronisädehoito.

Ydinvoiman hyväksyttävyyden haasteet ovat katastrofaalisten ydinvoimalaonnettomuuksien tarinaa. Ydinvoiman huono maine juontaa juuriaan myös ydinsodan varjoista. Radioaktiivisen ydinjätteen loppusijoitusratkaisut ovat useissa maissa vielä tekeillä. Energiakriisi ja ilmastonmuutoksen tuomat paineet yhdessä uusiutuvan energian sääriippuvuuden kanssa saattavat kuitenkin kallistaa vaakaa ydinvoimaratkaisujen puoleen myös kaupungeissa.

Pienydinreaktoreita odotetaan kaupallisesti saataville noin vuonna 2030. Päätöksiä niiden käytön mahdollistamiseksi pitää tehdä jo muutaman vuoden sisällä.

Nina Wessberg ja Olli Soppela

Wessberg on erikoistutkija ja Soppela tutkija Teknologian tutkimuskeskuksessa (VTT).

