Millaiset ovat luku- ja kirjoitusoppimisrajoitteisten lasten mahdollisuudet saada riittäviä tukitoimia?

Nimimerkki Lukutaitoa arvostava äiti kirjoitti (HS Mielipide 23.10.), etteivät hänen lapsensa saa riittävästi tukea lukivaikeuteensa. Äiti totesi lastensa jääneen ilman laaja-alaisen erityisopettajan yksilöllistä, asiantuntevaa tukea todettuihin lukivaikeuksiin. Lukusujuvuuden harjoittelun hän kertoi jääneen täysin kodin varaan.

Maamme koulutoimi on koko olemassaolonsa ajan suhtautunut luku- ja kirjoitustaitojen oppimisiin vastuullisesti ja kunnioittavasti. Tutkimusyksiköt ovat tehneet arvokasta työtä oppimisvaikeuksien syiden selvittämiseen ja auttavien opetuskäytäntöjen kehittämiseen.

Erityisen vahva panostus lukioppilaiden auttamiseksi aloitettiin yhtenäiskoulujärjestelmään siirryttäessä 1970-luvulla. Luku- ja kirjoitusvaikeuksiin erikoistuneet erityisopettajakoulutukset aloitettiin Jyväskylän yliopistossa ja Joensuun korkeakoulussa. Kunnat alkoivat vilkkaasti perustaa virkoja kyseisiin tehtäviin. Enimmillään vuosituhannen loppupuolella kyseisissä viroissa toimi yli 1 500 opettajaa. Liioittelematta voitaneen todeta, että luku- ja kirjoitustaitojen tukitoimet kattoivat kauttaaltaan koko maan. Tiivis yhteistyö ahkerien ja taitavien luokanopettajien kanssa edesauttoi asetettuihin tavoitteisiin pääsemisessä.

Vuoden 2000 Pisa-tutkimusten raportoinneissa todettiin lukutaidon osalta, että suomalaisten nuorten lukutaito on kansainvälisesti erittäin korkealla tasolla. Erityisen ilahduttavaa on se, että suomalaisia nuoria jäi suoritustasolle 1 tai sen alle vain 7 prosenttia tutkituista.

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana perusopetuksen alaluokkien arkeen on tullut monistakin syistä uudenlaisia haasteita. Koulujen niukentuneet henkilökunnat joutuvat työskentelemään jaksamistensa äärirajoilla. Erilaisten tukien tarpeessa olevien oppilaiden auttamiseksi on tehtävä kipeitäkin valintoja. Tiivistäen on kuitenkin rohjettava kysyä, millaiset ovat luku- ja kirjoitusoppimisrajoitteisten lasten mahdollisuudet saada riittäviä tukitoimia?

Martti Saikkonen

puhe-, lukemis- ja kirjoitushäiriöisten lasten erityisopettaja vuosina 1978–2006, eläkkeellä, Turku

