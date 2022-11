Sähkön markkinahinnan tulee paremmin seurata fyysistä tuotantohinnoittelua.

Suomessa olemme saaneet viime vuosina nauttia melko vakaasta sähkön hinnasta, ehkä sähkön siirtohinnoittelua lukuun ottamatta. Runsaan vuoden aikana olemme ihmetelleet sähkömarkkinoiden äkkimuutoksia. Pörssihinta alkoi nousta ja sai aikaan sen, että sähkön myyntiyhtiöt ajautuivat vaikeuksiin, kun niiden ostama markkinahintainen sähkö ylitti asiakkaille myydyn sähkön hinnan. Useimmat yhtiöt tekivät rumia tappioita ja muutama konkurssikin realisoitui. Tämän seurauksena myyntiyhtiöt tekivät äkkijarrutuksen. Ne sanoivat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset irti ja korottivat myyntihinnat 3–6-kertaisiksi.

Asiakaspalvelu jumittui kuukausiksi – tähän ei ollut millään lailla varauduttu. Itsekin yritin olla yhteydessä sähköyhtiöön viikkojen ajan niin puhelimen kuin sähköpostinkin kautta onnistumatta. Perusteluna hinnan korotuksiin oli Vladimir Putin ja Euroopan kaasumarkkinat. Tällä kuluttajien sähkön myyntihintojen moninkertaistamisella kuluttajilta kerätään nyt miljardeja euroja aiempia vuosia enemmän. Kuka kerää nämä rahat?

” Ovatko energiayhtiöt unohtaneet strategioissaan vastuullisuuden?

Seuraavaksi sähkön markkinahinnan nousu kovisteli isojenkin energiayhtiöiden likviditeettiä sähkömarkkinoiden suojaussopimusten edellyttäessä valtavia rahastointivelvoitteita. Muun muassa Suomen valtio joutui lisärahoittamaan Fortumia miljardeilla euroilla.

Nyt kun sähkön pörssihinnat ovat korkealla, sähköntuottajat keräävät huimia katteita, jotka muutamat energiayhtiöt ovatkin jo julkaisseet osavuosikatsauksissaan. Ne yhtiöt, joilla on sekä omaa tuotantoa että sähkön asiakasmyyntiä tienaavat huimasti korkealla pörssisähkön hinnalla ja korotetuilla sähkösopimushinnoilla.

Kun katsotaan Suomen ja Pohjoismaiden sähkön tuotantoa kokonaisuutena, kulutus on pienentynyt ja tuotantojakautuma ei ole juurikaan muuttunut parin vuoden aikana. Sähkö tuotetaan näillä alueilla edelleen pääosin vesi-, tuuli- ja ydinvoimalla sekä varsinkin Suomessa myös sähkön- ja lämmön yhteistuotannolla. Venäjän tuonti on poissa, mutta tuulivoiman lisäys on sen korvannut. Maiden välinen tuonti/vienti ei ole merkittävästi muuttunut. Maakaasulla tuotetun sähkön osuus on hyvin marginaalinen.

Mutta silti, vaikka fyysinen sähköntuotanto ei ole juurikaan viime vuosina muuttunut, sähköpörssi on reagoinut voimakkaasti ylöspäin pohjautuen paljolti maakaasun kohonneeseen hintaan. Miksei mikään taho kyseenalaista nykyistä pörssisähkön toimintamallia Pohjoismaissa? Nyt iso joukko sähkön kuluttajia, niin yksityiskuluttajia kuin yrityksiäkin on ajautumassa taloudelliseen ahdinkoon.

Minusta energiayhtiöiden tehtävänä alan toimijoina on yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa hakea ratkaisua tähän sähkömarkkinoiden sekamelskaan. Tämä vaatii voimakasta ja määrätietoista otetta niin pohjoismaisissa kuin EU:n päätöksentekopöydissäkin. Pitää myös kysyä, onko sähköpörssi oikea kaupantekopaikka, kun sähkömarkkinoiden toimintatulokset ovat tällaisia.

Sähkö on perushyödyke eikä sillä pidä rahastaa ylen määrin. Sähkön markkinahinnan tulee paremmin seurata fyysistä tuotantohinnoittelua. Ovatko energiayhtiöt unohtaneet strategioissaan niiden monesti mainostaman vastuullisuuden niin asiakkaista kuin muista sidosryhmistä?

Aappo Kontu

tekniikan tohtori, Helsinki

