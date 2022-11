Lapsen keho on aina arvokas sellaisena kuin se on. Sitä ei tule koskaan, missään tilanteessa, kritisoida.

Syömishäiriöliiton varapuheenjohtaja Marika Uusi-Illikainen kirjoitti (HS Mielipide 23.11.), että valmentajien tulee antaa lapsille kasvu- ja painorauha. Voimisteluliitossa olemme sataprosenttisesti samaa mieltä: emme hyväksy minkäänlaista voimistelijoiden kehon tai painon kommentointia.

Jokaisella voimistelijalla on kehollinen itsemääräämisoikeus. Lapsen oikeuksien velvoittamana meillä aikuisilla on vastuu taata kaikille lapsille ja nuorille kasvurauha. Lapsen keho on aina arvokas sellaisena kuin se on. Sitä ei tule koskaan, missään tilanteessa, kritisoida. Jos voimistelijan kehorauhaa ei kunnioiteta ja hän kokee painostusta laihduttamiseen, saatetaan vaarantaa kasvua ja kehitystä.

Monissa voimistelulajeissa harjoitellaan tuntimääräisesti paljon jo nuoresta iästä alkaen, joten ravitsemuksen ja terveyden huomioiminen on tärkeää jo lapsuusvaiheessa. Tuemme valmentajia siinä, millä tavalla ravinnon merkityksestä ja syömisestä voi puhua urheilijoiden kanssa. Ohjaajien ja valmentajien kouluttamisen lisäksi tarjoamme ammattilaisten tekemiä materiaaleja tai muuta asiantuntemusta.

Voimisteluliitto on myös tehnyt Syömishäiriöliiton kanssa yhteistyötä rakentamalla valmentajille koulutusmateriaalia siitä, kuinka puhua syömishäiriöistä lapsille ja nuorille. Mikäli valmentajalla herää huoli voimistelijan terveydestä, tulee asiaa hoitaa aina terveydenhuollon ammattilaisten ja huoltajien kanssa.

Turvallisuuden tunne on ihmisen perustarve sekä edellytys fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille.

Jokaisella voimisteluseuroissa liikkuvalla lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen harrastus- ja kilpailuympäristöön sekä treenirauhaan. Voimisteluliitto, ohjaajat, valmentajat ja seuratoimijat huolehtivat omalta osaltaan siitä, että tämä toteutuu. Kulttuuriin kokonaisvaltainen muuttaminen vie kuitenkin aikaa, ja sen eteen me Voimisteluliitossa teemme paljon töitä joka päivä.

Kaisa Vikkula

puheenjohtaja

Maria Laakso

toiminnanjohtaja

Suomen Voimisteluliitto

