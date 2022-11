Ilkka-Pohjalainen kirjoittaa, että suomalaisten Nato-kannatus on vain vahvistunut ja syventynyt jäsenyyshakemuksen jättämisen jälkeen.

”Jo ylivoimainen enemmistö suomalaisista kannattaa Suomen liittymistä Natoon. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän valtuustokunta Evan tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta, johon tiedot keräsi Taloustutkimus lokakuussa.”

”Tutkimuksen mukaan peräti 78 prosenttia suomalaisista suhtautuu Suomen Nato-jäsenyyteen myönteisesti. Vain kahdeksan prosenttia suhtautuu siihen kielteisesti.”

”Suomalaisten Nato-asenteet ovat muuttuneet todella nopeasti kuluneen vuoden aikana. Vielä syksyllä 2021 vastaavassa mittauksessa ainoastaan 26 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen tulisi liittyä Natoon.”

”Kannatuksen nousun jatkuminen kesän ja syksyn aikana kertoo siitä, ettei viime kevään hyppäyksessä ollut kyse hetkellisestä Venäjän pelosta tai Nato-huumasta. Kyse on suomalaisesta realismista. Maailma on muuttunut, ja se on vaatinut suunnan tarkistamista. Suomen kääntyminen Nato-vastaisuudesta Nato-myönteisyyteen on seurausta siitä, että Venäjää ei enää tunnisteta kumppaniksi vaan merkittäväksi sotilaalliseksi uhaksi.”

”Tieto kansalaisten asenteista on tärkeää tässä kysymyksessä. Venäjän järkyttävän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ja Suomen jäsenyyshakemuksen käsittelyn pitkittyminen pitävät yllä epävarmuutta. Kansalaisten vahva tuki Nato-jäsenyydelle on merkki myös ulospäin, ennen kaikkea Natolle.”

”Viimeisilläkään lukoilla eli Turkilla ja Unkarilla ei pitäisi olla minkään valtakunnan syytä olla pyytämättä Suomea peremmälle.”

Iltalehti toteaa, että perimmäinen syy Nato-jäsenyyden suosiolle on Venäjän uhkaavana pidetty toiminta.

”Nato-jäsenyys lisää Suomen turvaa ennaltaehkäisevän pelotteen ja turvatakuiden kautta. Naton suojasta kertoo se, että liittokunnan yli 70-vuotisen taipaleen aikana Neuvostoliitto ja Venäjä eivät ole hyökänneet yhteenkään Nato-maahan.”

”Yli puolet (53 prosenttia) suomalaisista oli Evan kyselyssä sitä mieltä, että Suomen pitää olla avoin kaikelle yhteistyölle Naton sisällä, mukaan lukien Suomeen mahdollisesti sijoitettavat tukikohdat.”

Hufvudstadsbladet arvioi, että Nato-vastaisuudelle ei ole Suomessa käytännössä minkäänlaista pohjaa.

”Se tarkoittaa myös, että tulevassa eduskuntavaalikampanjassa tuskin nousee esiin repiviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Hyvä niin, sillä agendalla on paljon muitakin tärkeitä asioita, josta pitää keskustella – eikä talous ole niistä vähäisimpiä.”