Käännökset vanhenevat ajan oloon, ja tästä syystä klassikkoteokset ansaitsevat aina silloin tällöin uusia suomennoksia.

Jane Austenin Pride and Prejudice julkaistiin vuonna 1813. Siitä on tehty useita suomennoksia.

Yle Radio 1 on ottanut Lukulamppu-nimiseen ohjelmasarjaansa Jane Austenin romaanin Ylpeys ja ennakkoluulo. Lukijoina ovat kulloinkin työvuorossa olevat kuuluttajat. Luettavaksi on kuitenkin valittu teoksen satavuotias suomennos eikä vuonna 2013 julkaistua suomennosta, jonka on tehnyt Kersti Juva. Yle on puolustanut vanhan suomennoksen valintaansa muun muassa sillä, että se tuo klassikkotekstin lähemmäs tämän päivän kuulijoita.

Olen kuunnellut jaksoja satunnaisesti, ja kuulemani perusteella Jane Austenin pureva ironia ja leikkisyys eivät saa oikeutta tässä vanhassa suomenkielisessä versiossa. Koska käännöksen vastaanotosta sata vuotta sitten ei ole tutkittua tietoa, en pysty arvailemaan, kolahtiko teksti silloin lukijoihinsa. Nyt ei kolahda. Alkuperäinen teos ilakoi kielellä ja asenteella, ja sen rinnalla väljähtynyt suomennos tuntuu tosikkomaiselta puurtamiselta. Kersti Juvan luomissa käännöksissä suomen kieli taipuu tavoittamaan hienosyisetkin lähdetekstien vivahteet. Ylen olisi kannattanut valita Juvan suomennos Lukulamppunsa tekstiksi.

Käännökset vanhenevat ajan oloon, ja tästä syystä klassikkoteokset ansaitsevat aina silloin tällöin uusia suomennoksia. Toisin on laadukkaiden alkuperäistekstien laita. Ne kestävät aikaa paremmin kuin käännökset. Yle ykkösen samalla ohjelmapaikalla kuin Lukulamppu oli vain muutamia kuukausia sitten Volter Kilven romaani Alastalon salissa Esko Salervon loistavana tulkintana. Kielellinen leikittely ja huumori riemastuttivat ainakin minua, vaikka teoksen julkaisusta on kulunut noin 90 vuotta.

Sonja Tirkkonen-Condit

professori emerita (kieliteoria ja kääntäminen)

Savonlinna

