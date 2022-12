Teleoperaattorit on velvoitettava alentamaan nykyisten väestönsuojien lankaliittymien kuukausikustannukset kohtuulliselle ja perustellulle tasolle.

Moni taloyhtiön suojelusta vastaava on joutunut päivittämään tilojen ajanmukaisuutta mukaan lukien viestintäasiat. Väestönsuojat on tarkoitettu poikkeusoloissa tapahtuvaa suojaamista varten. Äärimmäisessä tapauksessa suojatilan tulee olla eristettynä muusta maailmasta pitkäänkin. Olennainen osa tässä tapahtumaketjussa on yhteydenpito ulkomaailmaan, etenkin kun nykyisten langattomien puhelimien kuuluvuus on huono väestönsuojissa.

Monessa suojassa on vielä kiinteä lankaliittymä. Taloyhtiöt joutuvat miettimään, kannattaako maksaa vuosittain suuria summia liittymästä, jonka käyttö on vähäistä ja jonka kustannukset näyttävät nousevan vuosittain, vaiko siirtyä langattomaan viestintään. Ratkaisuna pidetään passiivista gsm-toistinjärjestelmää, jossa perustamiskustannukset ovat suuret mutta käyttökustannukset alhaiset. Kuuluvuus näissä ei kuitenkaan kanna muutamaa metriä pidemmälle. Väestönsuojelun kannalta tässä piilee suuri sudenkuoppa.

Teleyhtiöt väittävät, että liittymien hoitoon kuluu kohtuuttomia summia ja haluavat päästä niistä eroon. Tuntuu siltä, että teleoperaattorit määräävät marssijärjestyksen niinkin tärkeässä asiassa kuin väestönsuojelu.

Ehdotukseni on, että sisäministeriö ottaa kantaa tähän viestintäongelmaan ja velvoittaa teleoperaattorit alentamaan nykyisten väestönsuojien lankaliittymien kuukausikustannukset kohtuulliselle ja perustellulle tasolle sekä huolehtimaan siitä, että elintärkeät viestintäyhteydet jatkossakin toimivat ja pysyvät turvallisina.

Tapio Stenborg

väestönsuojelun vastaava, Kotka

