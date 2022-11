Tekniikan Maailman päätoimittaja Sami Rainisto kirjoittaa, että Twitterin ostaneen Elon Muskin toiminta näyttää norsun koheltamiselta posliinikaupassa.

”Twitter on saatu sotkettua kunnolla ja muutettua vitsailun kohteeksi lyhyessä ajassa.”

”Facebookina tunnettu Meta-yhtiö on niin ikään ongelmissa. Pääjohtaja Mark Zuckerberg kertoi tässä kuussa, että 11 000 työntekijää saa potkut. – – Sekään ei ole auttanut, että Meta on laittanut miljardeja palamaan kehittäessään metaversumiin liittyviä sovelluksia ja laitteita. Mitään suurta kansanliikehdintää metaversumiin ei ole nähty. Toistaiseksi metaversumi on lähinnä digitaalinen kummituskylä.”

”Twitterin ja Metan ongelmat voivat kertoa siitä, että sosiaalinen media on isossa murroskohdassa. Käyttäjät etsivät vaihtoehtoja, jotka ovat hauskempia, visuaalisempia… ja vähemmän myrkyllisiä.”

”Tuntuu siltä, että kaikkea ei ole vielä keksitty. Ehkä vuonna 2030 sosiaalinen media tarkoittaa myös roikkumista virtuaalilasit päässä metaversumissa. Ehkä jokin villi versio Elon Muskin Twitteristä viihdyttää meitä silloin. Ja ehkä kaikki ihmisten loppuaika kuluu kiinalaisten vieläkin addiktoivammaksi kehittämässä Tiktokissa. Tai sitten jäljellä on enää Linkedin.”

Verden päätoimittaja Leena Brandt muistuttaa, että somesovellusten kirjo kasvaa ja muuttuu koko ajan.

”Vanha kunnon Facebook on leimattu seniorikansan viihteeksi, mutta ainakin Suomessa se on edelleen monien yhteisöjen, kuten kaupunginosaryhmien, ainoa kanava.”

”Slackin, Redditin tai Whatsappin käyttäjät pohtivat myös esimerkiksi Signalin, Telegramin, Discordin tai Mastodonin käyttöönottoa.”

”Uusien kanavien syntyminen ja leviäminen on väistämätöntä, ja se luo mahdollisuuksia organisoitua uudella tavalla. – – Mutta kun kyse on viestinnästä, on se myös ongelmallista. Käytämme yhä enemmän aikaa viestien etsimiseen. Tuliko tärkeä yhteydenotto Whatsappissa, Messengerissä tai peräti sähköpostissa?”

”Kun Whatsapp-ryhmässä päätetään siirtyä Discordiin, osa kuitenkin jatkaa vanhassa porukassa tai on edelleen molemmissa. Vanha tuttu yhteisö hajoaa helposti näissä muutostilanteissa.”

”Enää ei ole yhtä viestiä kaikille, vaan kaikkien viesti kaikille – ainakin sen oman alustan oman ryhmän sisällä. Kehitykselle ei näy loppua, vaikka nyt jo näkyy toiminnan vaikutus muun muassa kuplautumiseen, syrjäytymiseen, ajankäyttöön ja energiankulutukseen. Puhumattakaan siitä, että olemme samalla tuottamassa voittoja ja dataa itsestämme valvontakapitalismin eli maailmanlaajuisten jättiyritysten käyttöön.”