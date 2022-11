Rokotuspisteelle ei saa tulla, jos ajan varanneella on vähäisiäkin hengitystieoireita.

Olkavarteeni pistettiin viime viikolla korona- ja influenssarokotteet Jätkäsaaren rokotuspisteessä. Toiminta oli hienoa ja ammatillista, kiitos siitä. Työntekijöillä oli ymmärrettävästi kasvomaskit, ja sellainen jaettiin jokaiselle rokotettavallekin. Mutta onko rokotettavien maskin käytössä enää mitään järkeä?

Tulin paikalle puolitäydessä raitiovaunussa, jossa kenelläkään ei ollut maskia. Maskeja ei näe muissakaan julkisissa tiloissa. Rokotuspisteelle ei saa tulla, jos ajan varanneella on vähäisiäkin hengitystieoireita. Siksi tartuntariski tuossa joukossa on erityisen pieni. Eiköhän henkilökunnan käyttämä maski suojaa riittävän hyvin työpaikalla, ja tuskinpa kukaan rokottajakaan käyttää maskia työmatkoillaan. Rokotettavien maskisuositus on minusta täysin turha mutta kallis toimenpide, sillä maskit eivät ole ilmaisia.

Olavi Ylikorkala

lääkäri, Helsinki

