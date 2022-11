Viikon puheenaiheet

1) Fiasko

Jalkapallon MM-kisat alkoivat viikko sitten Qatarissa. Ensimmäistä kisaviikkoa ovat hallinneet aivan muut aiheet kuin jalkapallo: Qatarin ihmisoikeusongelmat, poliittiset protestit, Fifan sekavat lausunnot, maksetut fanit ja stadionin olutkielto. Qatar toivoi kisoista mainosta itselleen, mutta onnistui vain mustaamaan mainettaan.

2) Linnan juhlat

Torstaina kerrottiin, että itsenäisyyspäivän Linnan juhlia päästään juhlimaan kahden pandemiavuoden jälkeen lähes normaalisti, vaikka juhlan vierasmäärää on supistettu ja kättelyn voi hoitaa nyökkäämällä. Juhlinnassa näkyy Ukrainan sota. Diplomaatteja on paikalla tavallista niukemmin, ja ”erityisistä syistä eräitä muita lähettiläitä on jätetty kutsumatta”.

3) Kulutusjuhla

Perjantaina kaupoissa ja verkossa vietettiin joulusesongin alkutöräystä Black Fridayta. Yhdysvalloista Suomeen rantautunut päivä on paisunut koko viikon kestäväksi kulutusjuhlaksi, jonka aikana on tarjolla kasapäin todellisia tai valheellisia erikoistarjouksia. Jälkimmäisiin ovat kiinnittäneet huomiota myös kuluttajaviranomaiset, ja niitä ryhdytään kitkemään vuodenvaihteessa voimaan tulevan lakimuutoksen nojalla.