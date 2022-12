Antaako kuluttaja tarkoituksellisesti höynäyttää itseään, jotta kulutusorgiat eivät häiriinny?

Varsinkin näin kulutustrendien aikaan ja joulumyyntien singahtaessa kattoon kulutan yhä enemmän aikaani tutkien ”suomalaisten” tuotteiden alkuperää. Oloni on petetty ja ärsyttää, ettei lupaus suomalaisuudesta pidä paikkaansa suurten brändien kohdalla. Ärsyttää, kun entiset suomalaiset – ikonisetkin – tuotteet yhä myydään suomalaisella mielikuvalla, vaikka ne nykyään valmistetaan halvalla ulkomailla ja niiden hiilijalanjälki on huima.

Antaako kuluttaja tarkoituksellisesti höynäyttää itseään, jotta kulutusorgiat eivät häiriinny, vai onko ostaja oikeasti tietämätön ostamansa tuotteen alkuperästä? Kiinnostaako häntä edes tietää, miten jokin tuote voi olla niin edullinen – jos se sitä edes on? Kuinka suuri on ”suomalaisen” tuotteen hiilijalanjälki, kun se tuotetaan esimerkiksi Kiinassa?

Vastuullisesta tuotannosta kerrotaan ulkoisen sertifioinnin kautta. Kuka tietää oikeasti, onko sertifikaatti ostettu leima vai todellinen todiste vastuullisuudesta? Avainlippu-merkin saa, vaikka yrityksen kaikkia tuotteita ei ole valmistettu Suomessa. Kannattaa siis penkoa itse tuotteen alkuperätietoja, jos haluaa tukea suomalaista työtä.

” Kannattaa käyttää sinivalkoista suurennuslasia ostopäätöstä tehdessään.

Tarvitsin repun enkä halunnut kantaa selässäni Indonesiassa valmistettua mainoshärpäkettä, jonka elinkaari on lyhyt ja jonka kierrätys sen jälkeen, kun se ei minulle enää kelpaa, kasvattaa hiilijalanjälkeä edelleen. Kierrätys voi myös aiheuttaa ongelmia kohdemaassa, kun kontillisia hylättyjä riepuja kuljetetaan sinne ja ne päätyvät mahdollisesti katuojaan ja edelleen kaatopaikalle. Olenko onnellisen tietämätön vai yksinkertainen ajatellessani, että kierrätys kultaa kaiken kulutuksen? Kierrätyskin jättää jäljen.

Suomessa onneksi on yrityksiä ja pienyrityksiä, jotka valmistavat tuotteensa Suomessa. Oman reppuni löysin käsityöyrittäjältä, joka valmistaa reppunsa kierrätysmateriaaleista. Selässäni istuu siis vastuullisesti tuotettu oikeasti suomalainen tuote, jonka hiilijalanjälki on pieni. Sen löytäminen vaati etsiväntyötä, ja jouduin odottamaan sitä pari viikkoa, koska se valmistettiin minulle. Mutta repun alkuperä on sataprosenttisesti tiedossa.

Kannattaa käyttää sinivalkoista suurennuslasia ostopäätöstä tehdessään ja ostaa Suomessa valmistettuja tuotteita. Kyllä niitä on tarjolla.

Heidi Rantalainen

koordinaattori, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.