Australia on kaukana, mutta luotettava

Sekä Euroopassa että Australiassa turvallisuus riippuu Yhdysvalloista ja talouskasvu Kiinasta. Yhdistelmä on hyvin vaikea.

Suomen ja Australian suhde on hyvä – mutta etäinen. Etäisyys Australiaan kuitenkin lyhenee, ja Euroopan suhde Australiaan muuttuu nopeasti.

Vaikka Australia on kaukana, se on luotettava. Ja nyt tarvitaan samanmielisiä ystäviä. Ystävyys tarkoittaa kansainvälisen politiikan kielellä esimerkiksi sitä, että Australia toimittaa ensimmäistä kertaa koskaan lng-kaasua ja myöhemmin myös vetyä Eurooppaan. Ensimmäisen tankkerillisen tilasi suomalaisille hyvin tuttu Uniper.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) ovat parhaillaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Marin on ensimmäinen Australiassa vieraileva Suomen pääministeri, vaikka muita suomalaisministereitä mantereella on toki vieraillut. Suomalaisyrityksille etsitään markkinaa, mutta asialistalla on muutakin.

Australialla ja Suomella on uusia yhteisiä ongelmia. Yhä moninapaisempi maailma on keskellä kriisiä, kun ydinasevalta Venäjä haastoi asevoimin Yhdysvaltojen näkemyksen maailmanjärjestyksestä. Kiina seuraa tarkkaan kaikkien liikkeitä.

Yhdysvallat haluaa, että sen liittolaiset ovat kovan Kiinan-politiikan tukena. Euroopassa kuunnellaan amerikkalaisten huolia Kiinasta, jotta Yhdysvallat pysyy Euroopan tukena Venäjää vastaan. Yhdysvallat haluaa saada Australian näyttämään sotilaallista voimaa Kiinaa vastaan. Viime vuonna tehdyllä Aukus-ydinsukellusvenesopimuksella Yhdysvallat sitoi Australian ja Britannian Tyynenmeren alueen voimapolitiikkaansa.

” Aasia kilpailee Euroopan kanssa raaka-aineista.

Eurooppa ja Australia sekä tukevat Yhdysvaltojen globaalia johtajuutta että varautuvat siihen, että tuki saattaa pettää. Puolensa on pysyttävä pitämään, sillä Venäjä on vaarallisempi Euroopalle ja Kiina vaarallisempi Australialle kuin Venäjä tai Kiina Yhdysvalloille.

Tuleva Nato-jäsenyys korostaa sitä, että Suomelta on löydyttävä kantoja indopasifisen alueen tulevaisuuteen. Se on vaikeaa tasapainoilua. Jos käy kauppaa Kiinan kanssa, voi olla, ettei tuotteilla ja teknologialla ole pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille.

Globalisaatio on uudessa vaiheessa. Kiinalaisten lisäksi monet Aasian nousevien maiden – kuten Vietnamin ja Indonesian – asukkaat kasvoivat uudeksi globaaliksi keskiluokaksi. Aasia kilpailee Euroopan kanssa raaka-aineista, energiasta ja teknologioista. Kun Australiasta tulee luotettu energiantoimittaja, myös sen turvallisuushuolia on kuultava.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.