Ilta-Sanomat toteaa, että keskustan puoluevaltuusto pui puolueen ahdinkoa viikonloppuna Kuopiossa pidetyssä kokouksessa.

”Puolueen pitäisi nyt hyökätä ja profiloitua uudestaan, mutta aika vain loppuu kesken ennen huhtikuun eduskuntavaaleja. Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko on varmaan tehnyt kaikkensa, mutta hallituskoalitiossa puolue näyttää jääneen vihervasemmiston apupuolueeksi, vaikka näin ei tosiasiassa olekaan: keskusta on saanut omiakin linjauksiaan läpikin, kuten joulukuussa maksettavan ylimääräisen lapsilisän.”

”Kyse on paljolti imagosta ja siitä, miten puolueen toiminta näyttäytyy julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa. Saarikon puolue ja Saarikko itse häviävät taistelun somesieluista pääministeri Sanna Marinille (sd): Marinin lähes miljoonan someseuraajan kanssa on vaikea taistella.”

”Sometaistelun lisäksi keskusta on vaikeuksissa myös ydinkannattajiensa kanssa. Liian paljon liian hankalia asioita on tullut keskustan tupailtoihin pureskeltaviksi, viimeisenä tikkinä metsien ennallistaminen.”

”Toisaalta pitäisi profiloitua vahvana hallituspuolueena omilleen, toisaalta viiden puolueen hallitusryhmittymä tietää kompromisseja, koska muuten se ei pysyisi pystyssä.”

”Saarikko on valitettavan tietoinen siitä, että mielikuva puolueen epäonnistuneesta hallitustaipaleesta sataa perussuomalaisten laariin. – – Näillä kannatusluvuilla puolueen kansanedustajista putoaa kolmannes pois, ellei tapahdu ihme – ja sellaista ei ole näköpiirissä.”

”Keskustaa on pidetty auringonlaskun puolueena vuosikymmeniä, mutta vasta nyt ollaan tilanteessa, jossa aurinko voi oikeasti laskea – ja se saattaa herättää keskustelun jopa puoluekentän uusjaosta.”

Maaseudun Tulevaisuus arvioi, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen yritti Suomen-vierailullaan pehmentää ennallistamisasetusesitykseen liittyviä epäluuloja.

”Von der Leyen korosti, että jäsenmailla on valta tehdä omat päätöksensä metsäpolitiikastaan ja EU:lla on vain kommentoiva ja tukeva rooli. Samalla hän kuitenkin totesi, että unionilla on yhteinen tahto vastustaa ilmastonmuutosta ja metsillä on tässä tärkeä rooli.”

”Von der Leyenin lupauksiin on kuitenkin syytä suhtautua suurella varauksella. – – Jäsenmaiden valta ennallistamisen toteuttamisessa olisi ainakin osaksi näennäistä. Toteutuessaan komission esitys olisi niin sanottua pakottavaa lainsäädäntöä, jolloin komissiolla olisi valta arvioida ja päättää, ovatko jäsenmaat toimineet asetuksen mukaisesti.”