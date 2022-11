Hoidon jatkuvuus on turvattava hyvinvointialueilla

Potilaille hoidon jatkuvuus merkitsee parempaa hoidon laatua ja turvallisuuden tunnetta.

Henkilökohtaisella hoidon jatkuvuudella tarkoitetaan sitä, että potilaalla on mahdollisuus tavata toistuvasti sama lääkäri ja hoitaja asioidessaan terveydenhuollossa. Tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että se parantaa merkittävästi hoidettavan väestön terveyttä ja hidastaa kuolleisuutta. Vaikutus on tullut esiin jopa muutamassa vuodessa.

Hyvinvointialueiden suunnitelmissa tämä on jäänyt liian vähälle huomiolle ja osassa kokonaan unohtunut.

Hyvinvointialueiden suunnitelmien tekoon osallistuvien olisi tärkeää tutustua sosiaali- ja terveysministeriön tänä vuonna julkaisemaan ansiokkaaseen raporttiin, joka on laadittu hoidon organisoinnin tueksi ja tehokkaimpien toimintamallien löytämiseksi (STM raportteja ja muistioita 2022:17, Hoidon jatkuvuusmalli: Omalääkäri 2.0 -selvityksen loppuraportti). Raportissa käydään läpi Suomessa kokeillut perusterveydenhuollon järjestämisen mallit ja niiden tulokset. Ministeriön verkkosivuilla on myös esitystiivistelmä raportin tärkeimmistä tuloksista. Ne osoittavat, että hoidon jatkuvuuden turvaaminen hyvinvointialueilla kannattaa.

Hyvinvointialueilla tulee olemaan kova kilpailu pätevästä henkilöstöstä. Toimintojen järkevä järjestäminen, hyvä johtaminen ja työssä jaksamisen tuki ovat onnistuneen rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin tärkeimmät tekijät palkkauksen ohella. Hoidon mahdollisimman laadukas toteutuminen on sekä potilaiden että työntekijöiden etu.

” Sairaan ihmisen tulee saada puhua siitä, miten hän voi.

Parhaalta vaikuttaa toimintamalli, jossa omalääkärin tukena samassa tiimissä toimii usean ammattiryhmän ja eripituisen ammatillisen kokemuksen omaavia työntekijöitä yhteistyössä saman väestönosan hyväksi. Moniammatillisuus sujuvoittaa työtä ja tarjoaa ammatillista tukea. Potilaisiin tutustuminen ja pitkät hoitosuhteet lisäävät työn mielekkyyttä ja samalla helpottavat ja tehostavat ammattilaisten toimintaa. Tämä vahvistaa myös sitoutumista työsuhteisiin.

Potilaille jatkuvuus merkitsee parempaa hoidon laatua ja turvallisuuden tunnetta. Pitkäaikaisesti sairaan ihmisen tulee saada puhua siitä, miten hän voi, miten hän hoitonsa kokee ja miten hän sairautensa kanssa jaksaa sen sijaan, että hän toistuvasti kertoo sairaushistoriansa ja lääkityksensä yhä uudelleen.

Sairaiden ihmisten hoitaminen on vaativaa työtä. Työnohjaus parantaa työntekijöiden jaksamista ja tukee heidän ammatillista kehittymistään. Tätä kannattaa myös hyödyntää hyvinvointialueilla, sillä henkilöstön työhyvinvoinnin on todettu korreloivan suoraan asiakastyön laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon. Nyt on hyvä mahdollisuus edetä sanoista tekoihin, sillä edellä mainitussa raportissa esitetty hoidon jatkuvuusmalli antaa siihen erinomaiset eväät.

Marja-Liisa Portaankorva

puheenjohtaja

Outi Seppälä

sihteeri

Suomen lääkäriliiton Lääkärityönohjaajat-alaosasto

