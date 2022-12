Tässä maailmassa on hyvä olla suomalainen. Keskuuteemme saattaa kuitenkin olla kehittymässä jakolinjoja, jotka vaikuttavat siihen, kuinka yhteinen kokemus Suomi lopulta on. Mitä tapahtuu, kun kaupunkilaiset ja maaseutuväestö elävät eri todellisuuksissa?

Suomi viettää tiistaina 105-vuotissyntymäpäiviään. Itsenäisyyttä juhlitaan jokseenkin perinteisin menoin, vaikka Linnan juhlien osallistujakaarti onkin totuttua pienempi. Veteraaneille ja lotille presidenttipari järjesti koronariskin takia oman vastaanottonsa jo kuluneen viikon torstaina.

Pinnan alla on muuttunut paljon. Se on ihmisten mielissä, ja virittää varmasti itsenäisyyspäivän puheita. Venäjän hyökkäyssota on tehnyt itsenäisyydestämme ja sen vaatimista uhrauksista paljon konkreettisemman asian kuin moni tähän asti on kyennyt ymmärtämään. Sota on siirtynyt edeltävien sukupolvien kuvastosta osaksi tämän päivän todellisuutta.

Suomi ei ole konkreettisesti uhattuna, mutta Ukrainan kohtalo on todentanut sen, että vuosikymmenet mahdottomana ajatuksena pidetty voisi olla totta täälläkin. Näinä kuukausina moni onkin ehtinyt kysyä itseltään, millaisiin uhrauksiin itse olisin valmis tosipaikan tullen.

Suomalaisten maanpuolustustahto on ennätyksellisen vahva, ja kyvykkyyttäkin löytyy. Nato-jäsenyys ja tilanteen vaatima varustautuminen tulevat merkittävästi parantamaan edellytyksiämme torjua katalat aikeet jo ennalta. Pahimpaan varautuminen on tässä mielessä parasta rauhantyötä.

Tämän militarisoituvan todellisuuden keskellä meiltä vaaditaan malttia sen muistamiseksi, että itsenäisyytemme on paljon enemmän kuin sotataitomme. Jokaisella meillä on oma roolimme itsenäisyyden puolustajana. Sodanjälkeisen ajan hyvinvoinnin rakentajat, sivistystyön sankarit ja modernin tietoyhteiskunnan uranuurtajat ovat kaikki kantaneet vastuunsa siitä, että itsenäisyydellämme on myös sisältö, josta voi olla ylpeä.

Meillä on käsitys vapaudesta, arvopohjasta ja mahdollisuuksista, joita itsenäisyys tarjoaa. Nämä ovat juuri niitä asioita, joiden puolesta urheat ukrainalaiset taistelevat.

Epävakaassa maailmantilanteessa Suomi on vahva, luotettava ja rationaalinen saareke, joka hoitaa varmuudella oman roolinsa vakauden ja sääntöperusteisen maailmanjärjestyksen puolustajana. Globaalisti saamme osaksemme huomiota ja ihailua, jolle ei välttämättä aina ole ihan samassa mitassa katetta arkitodellisuudessamme.

Tässä maailmassa on hyvä olla suomalainen.

Ulospäin näyttäydymme sopuisana, yksituumaisuuteen kykenevänä kansana. Suomalaiset ovat edelleen hyvin tasavertaisia keskenään, mitattiin sitä tuloeroilla tai koulutus- ja etenemismahdollisuuksina. Asuinalueiden väliset erot ovat kasvaneet, mutta lopulta ääripäätkään eivät ole ihan mahdottoman kaukana toisistaan.

Kuluneella viikolla kärjistynyt hallituskriisi on varoitussignaali siitä, että Suomeen saattaa kuitenkin olla kehittymässä aiempaa vahvempia jakolinjoja, joilla voi olla ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka yhteinen kokemus Suomi lopulta meille on.

Keskustan härskeiksikin leimatut peliliikkeet muun muassa luonnonsuojelulain uudistuksen vesittämiseksi voi perustellusti nähdä vaalitaktikointina. Samalla kannattaa kuitenkin pysähtyä pohtimaan, heijasteleeko nyt syntynyt välirikko syvempää railoa koko suomalaisessa yhteiskunnassa.

Maaseudun ja kaupungin välinen juopa nousi vahvasti esille Elinkeinoelämän valtuuskunnan tuoreessa arvo- ja asennetutkimuksessa. Maalaisiksi itsensä mieltävät kokevat maaseudun olevan akuutin kriisin keskellä ja ajattelevat päättäjien jättäneen sen oman onnensa nojaan. Kaupunkilaisten näkökulmasta tätä kriisiä tai heitteillejättöä taas on vaikea tunnistaa.

Tutkijoiden tulkinta on, että maaseutu- ja kaupunkiväestöt elävät eri todellisuuksissa.

Etelän ja pohjoisen sekä kasvukeskusten ja maaseudun välinen jännite on tällä perusteella maan sisäisen eriarvoisuuden vakavin kipukohta. Maalta katsottuna kaupunkilaiset näyttäytyvät helposti etuoikeutettuna ryhmänä. Maalaiset itse kokevat asemansa syrjityksi.

Koettu ristiriita luonnonsuojeluun liittyvien tavoitteiden ja oman toimeentulon välillä on yksi tämän jännitteen ilmentymä, jota keskusta nyt surutta hyödyntää.

Isossa kuvassa kyse on lopulta siitä kokemuksesta, että maailma ympärillä muuttuu tavalla, jossa kaikki kansalaiset eivät pysy perässä. Tämä on se sivustaseuraamisen ja osattomuuden perusasetelma, joka viime vuosinakin on ruokkinut populististen liikkeiden nousua ympäri maailman – Donald Trumpista brexitiin.

Suomi on kaikkien suomalaisten. Osattomuus on aina ongelma, tuli kokemus sitten lähiöstä tai pellonlaidalta. Jos ongelmaa ei ratkaista, se rapauttaa luottamusta yhteisten asioiden hoitoon ja lopulta yhteisen isänmaan kykyyn huolehtia omistaan.

Kirjoittaja on HS:n vt. vastaava päätoimittaja.