Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok) yhdessä Vantaan, Espoon ja Kauniaisten kaupunginjohtajien kanssa kritisoi voimakkaasti hyvinvointialueuudistusta ja sen vaikutuksia kuntataloudelle (HS Mielipide 22.11.). Kirjoituksessa oli mielestäni vedetty yhtäläisyysmerkkejä sellaisten asioiden välille, joihin ne eivät kuulu.

On totta, että hyvinvointialueuudistuksen seurauksena kaupunkien verokirstu laihtuu sote-palveluihin varattujen varojen osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille myös rahoitusvastuu siirtyy valtiolle. Valtion rahoitus puolestaan perustuu hyvinvointialueiden kustannuksiin ja palvelutarpeeseen eli pohjimmiltaan tavoitteeseen turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille. Nähdäkseni tämä on yksi hyvinvointivaltiomme kulmakivistä, jonka toimivuus on turvattava myös tulevaisuudessa.

Kirjoittajien silmin katsottuna uudistus kuitenkin uhkaa rapauttaa kaupunkien mahdollisuuden kestävään kasvuun, koko maan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin peruselementit. Tätä he perustelivat sillä, että uudistus rajaa kaupunkien omaa taloudellista liikkumavaraa. Mistä liikkumavarasta tässä yhteydessä puhutaan? Jos liikkumavara haettaisiin ihmisten peruspalveluista tinkimällä, on täysin oikeudenmukaista ja kaikkien suomalaisten edun mukaista, että liikkumavaraa tehdä jättimäistä ylijäämää tai ideologisesti värittyneitä hankkeita rajataan.

” Kaupunkien kehittämiseen on jo olemassa täysin erilliset työkalut.

Kunnan tai kaupungin perusolemus tai -tarkoitus ei voi muuttua pelkäksi pöhinäpajaksi, jonka päätavoitteena on tuottaa megalomaanisia investointiprojekteja, jos samalla peruspalveluissa joudutaan etsimään euroja taskunpohjia myöten. Pääkaupunkiseudun kaupunkien, kuten muidenkin suurten kaupunkien, kehittämiseen on jo olemassa täysin erilliset työkalut, joista yksi tärkeimmistä ovat valtion kanssa solmittavat maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset. Niiden tarkoitus on nimenomaisesti edistää yhteistyössä valtion kanssa niitä kehityksen tavoitteita, joita Helsingin pormestari kollegoineen peräsivät.

Hyvinvointialueuudistukseen kohdistuvan kritiikin verhoaminen möröksi kaupunkikehityksen tiellä on yksi keino siirtää tulevaisuuskeskustelun maalitolppia. Nyt tulisi kuitenkin suunnata voimavarat pääkaupunkiseudun vahvuuksien kehittämiseen. Se työ on tehtävä niillä verotuloilla ja resursseilla, jotka ovat käytettävissämme.

On luovuttava palavasta halusta jatkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamiseen varattujen resurssien uhraamista investointikeskeisen taloudellisen liikkumavaran alttarilla.

Riikka Pakarinen

keskustan varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu

Espoo

