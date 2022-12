Uuden sarjalipun tavoitteena on lisätä sekä joukkoliikenteen käyttöä että lipputuloja.

Koronapandemia on muuttanut monien työssä käyvien liikkumista.

Juhani Nuutinen toivoi (HS Mielipide 25.11.) kausilippua, josta voisi käyttää yksittäisiä vuorokausia vapaasti omien liikkumistarpeidensa mukaan.

Koronaviruspandemian myötä monien työssä käyvien liikkuminen on muuttunut pysyvästi, koska työpaikalle ei enää kuljeta kaikkina arkipäivinä. Muutos on merkittävä, ja moni on kokenut, etteivät kertalippu ja kausilippu enää tarjoa hinnaltaan järkevää ratkaisua omiin tarpeisiin.

Olemme tutkineet asiakkaitamme osallistaen ja lipputulokertymiä analysoiden erilaisia lippuja kerta- ja kausilipun väliin sellaisille asiakkaille, joiden liikkuminen on säännöllisen epäsäännöllistä, mutta matkoja on kuukauden aikana useita.

Tuomme ensi kevään aikana koekäyttöön kehitystyössä parhaiten menestyneen konseptin: sarjalipun, jossa asiakas ostaa alennettuun hintaan 10 tai 20 kertalippua, jotka on käytettävä joko 30 tai 60 vuorokauden aikana. Lippu ei kuitenkaan voisi olla yhtä edullinen kuin kausilippu, jonka hinta perustuu siihen, että HSL-kunnat haluavat kohdistaa tukensa joukkoliikenteelle nimenomaan paljon matkustaville.

Uuden sarjalipun tavoitteena on lisätä sekä joukkoliikenteen käyttöä että lipputuloja. Koekäytön perusteella Helsingin seudun liikenne (HSL) tekee päätöksen siitä, jääkö uusi lippu tuotevalikoimaan.

Vesa Jääskö

tuotepäällikkö, HSL

