Yli puolen vuoden odotus magneettikuvaukseen pääsyyn syöpäepäilyssä tuntuu kohtuuttomalta.

Sain 6. huhtikuuta Hyksin urologian poliklinikalta lähetteen eturauhasen magneettikuvaukseen. Lähettävä lääkäri sanoi, että kuvauksiin on ruuhkaa, mutta tavoite on, että pääsen sinne kolmessa viikossa.

Kesäkuuhun mennessä kutsua kuvaukseen ei kuulunut. Soitin asiasta urologian poliklinikalle. He pahoittelivat viivästystä, mutta totesivat, että he eivät pysty tekemään asialle mitään. Heidän mukaansa ei myöskään ole olemassa mitään numeroa tai osoitetta, josta itse voisin asiaa tiedustella.

Kun kutsua ei syyskuuhunkaan mennessä ollut tullut, kirjoitin asiasta sähköpostia lähetteen tehneelle lääkärille. En ole saanut vastausta.

Nyt eletään jo marraskuun loppua. Soitin urologian poliklinikalle. Lähete on kuulemma edelleen voimassa, minkä näen Maisa-järjestelmästä toki itsekin. Ainoa selitys, jonka hekin kuulemma kuvauksista vastaavasta yksiköstä saavat, on se, että siellä on ruuhkaa. Tällä kertaa onnistuin kuitenkin saamaan yksikön puhelinnumeron. Soitto numeroon ei kuitenkaan auta, sillä se on jatkuvasti varattu eikä siihen ole liitetty esimerkiksi takaisinsoittopalvelua.

Odottavan aika on tunnetusti pitkä. Erityisesti se on sitä meille, jotka odotamme pääsyä kuvaukseen, jolla on tarkoitus selvittää mahdollinen syöpäkasvain. Ymmärrän, että kuvauksiin on ruuhkaa, mutta yli puolen vuoden odotus tuntuu tässä tilanteessa kohtuuttomalta. Toivoisin Hyksiltä vastausta, sillä tuskin olen jonossa yksin.

Magneettikuvausta odottava

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

