Sixten Korkmanin kolumni (HS 29.11.) oli virkistävää luettavaa ja antoi aihetta jatkopohdinnoille. Hänen väitteensä on, että vakavimmat poliittiset ja taloudelliset ongelmat läntisessä maailmassa selittyvät uusliberalismin epäonnistumisella. Tätä väitettä kannattaa tarkastella kriittisesti.

Ensinnäkin puhe uusliberalismista on hämmentävää, koska se ei suinkaan ole ainoa päättäjien suosiosta kamppaileva aatteellinen voima. Maailmalla liikkuu erilaisia käsityksiä liberalismista, ja liberalismilla viitataan hyvin moneen asiaan. Koska ei ole yhtä ainutta oikeaa käsitystä liberalismista, uusliberalismille olisi hyvä antaa sille ominainen käsitteellinen sisältö.

Lisäksi sopassa on mukana neoklassinen taloustiede, jota opetetaan yliopistoissa ja joka on ilmeisen vaikutusvaltainen. Sopassa ovat mukana myös sosialismin teoreettista kehitystä kuvaavat uudet suuntaukset, joissa on tiettyjä yhtymäkohtia edellä mainittuihin aatteisiin.

Koska aatteiden kirjo on värikäs, on tärkeää noudattaa Korkmanin suositusta tutkia ja väitellä aatteista ja niiden vaikutusketjuista yhteiskunnassa.

Toiseksi Korkmanin puhe uusliberalismista hämmentää, koska samanaikaisesti hän korostaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja universaaleja ihmisoikeuksia, joita klassiset liberaalit ovat 1600-luvulta lähtien johdonmukaisesti korostaneet. Ilmeisesti hän ei kuitenkaan halua laittaa näitä asioita uusliberalismin arkkuun, koska hän toivoo ”liberaalin demokratian puolustavan itseään ajan haasteissa”.

Tässä asiassa Korkman on oikeassa. Juuri nyt tarvitaan kollektiivisen ajattelun kritiikkiä, realistista käsitystä yksilön ja valtiovallan suhteista ja luottamusta tavallisten ihmisten mahdollisuuksiin korjata ja parantaa omilla ideoillaan aineellisia olosuhteitaan.

Lopuksi on hyvä muistaa klassisten liberaalien havainto siitä, että kaikki ihmiset ovat erehtyväisiä ja tekevät virheitä. Niiden esiintymisen minimoimiseksi liberaalit suosivat markkinoiden kehittämistä ja poliittisen vallan dramaattista hajauttamista. Näillä alueilla ainakin meillä on menty päinvastaiseen suuntaan.

Risto Harisalo

professori emeritus, Tampere

