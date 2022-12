Sijaintitietopalvelu rakennetaan ja ylläpidetään korkean turvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Janne Kerttula Energiateollisuudesta, Elina Ussa Ficomista ja Miira Riipinen Suomen Kuntaliitosta kirjoittivat (HS Mielipide 28.11.) Liikenne- ja viestintävirastossa valmistelussa olevasta Sijaintitietopalvelusta ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä. Kirjoittajat nostivat aivan oikein esille keskitettyihin tietovarantoihin ja palveluihin, kuten Sijaintitietopalveluun, liittyviä turvallisuusriskejä, mutta sivuuttivat täysin keinot tehdä niistä turvallisia. He katsoivat, että hajautettu tietovaranto on keskitettyä turvallisempi vaihtoehto. Tätä he eivät tosin perustelleet käytännössä millään tavoin.

Sijaintitietopalvelu rakennetaan ja ylläpidetään korkean turvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Palvelun turvallisuuteen kiinnitetään huomiota kaikissa vaiheissa lähtien palvelun suunnittelusta. Palvelulle asetut turvallisuusvaatimukset vastaavat Suomen keskeisimmille kansallisen turvallisuuden tietojen käsittelyyn tarkoitetuille järjestelmille asetettuja vaatimuksia. Palvelulle myös tehdään ulkopuolinen tietoturva-arviointi käyttäen kriteereitä, joita vasten Suomen keskeisimmät kansallisen turvallisuuden järjestelmät arvioidaan. Tietojen saantia palvelusta rajataan monikerroksisesti käyttötarpeiden mukaan.

” Hajautetun mallin ongelmat näkyvät muun muassa katkoksina kriittisissä tietoliikenneyhteyksissä.

Virasto selvitti palvelun toteuttamista hajautetulla mallilla laaja-alaisessa työryhmässä. Virasto joutui kuitenkin toteamaan, ettei hajautettu malli mahdollista helppokäyttöisen, tehokkaan ja turvallisen palvelun tarjoamista. Hajautetussa mallissa virastolla ei ole mitään keinoa varmistaa infrastruktuurien omistajien tarjoamien tietopalvelujen turvallisuutta. Merkittävä osa infrastruktuurien omistajista ei myöskään ole ollut valmis kehittämään palveluitaan siten, että tietojen toimittamisessa olisi voitu hyödyntää automaatiota ja tiedot olisi voitu toimittaa niitä pyytävälle ilman aiheetonta viivytystä. Osan työryhmäläisten toiveena olikin viraston kehittämä ”sähköpostikonttori”, joka olisi vain välittänyt saamiaan sähköpostiviestejä infrastruktuurien omistajille. Sähköposti ei olisi myöskään tietojenvälityskanavana erityisen turvallinen.

Turvallisuudesta puhuttaessa ei tule unohtaa tietojen saatavuutta. Sijaintitietoja pyytävät nyt ovat tukalassa asemassa. He joutuvat kysymään tietoja lukemattomista paikoista ja saavat tiedot hyvin erilaisissa muodoissa. Tiedot toimitetaan useista eri osoitteista eriaikaisesti. Nykyisen hajautetun mallin ongelmat näkyvät muun muassa kaivuvahinkoina ja katkoksina kriittisissä tietoliikenneyhteyksissä.

Keskitetyistä tietovarannoista, kuten Sijaintitietopalvelusta, voidaan tehdä turvallisia, kun tunnistamme niihin liittyvät turvallisuusriskit ja minimoimme riskit. Sijaintitietopalvelu on valmistuessaan yksi Suomen turvallisimmista julkisesti käytettävistä palveluista.

Jukka-Pekka Juutinen

johtaja, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Kyberturvallisuuskeskus

