Miksi rakentamisen tavoitteena ei ole kaunis ja viehättävä vaan tiivis, tehokas ja mielenkiinnoton alue?

Lauttasaari on pääkaupunkiseudun halutuimpia asuinalueita. Eikä suotta. Alue on aivan Helsingin keskustan tuntumassa sijaitseva erillinen saari. Se on rakennettu pääosin 1960- ja 1970-luvuilla.

Kerrostalot ovat kolme-, neljä- tai viisikerroksisia, harjakattoisia ja rapattuja. Ne on sijoiteltu sen verran harvakseen tai vinkkeliin, ettei naapurien parvekkeista ole haittaa. Ulkoilumaastoja ja merenrantaa on joka puolella. Lauttasaari on sopivan kokoinen, ja sen kauppakeskusta eli entistä ”ostaria” voi sanoa pieneksi.

Metro kulkee Lauttasaaren ali, joten parissa minuutissa voi järjestää itsensä Helsingin ytimeen. Metro aiheuttaa lisärakennuspaineita, samoin kuin Helsingin luonnollinen kasvaminen. Suunnitteilla on kymmenientuhansien uusien ihmisten sijoittaminen saareen tai sen liepeille. Länsiväylä katetaan Lauttasaaren kohdalta ja kannen päälle tulee asuintaloja. Samasta syystä täytetään muutama merenlahti.

Tämä kaikki on luonnollista, hyväksyttävää ja odotettavissa. Kehitys kehittyy.

Mutta rakentaminen tarkoittaa myös tiivistä, korkeaa ja rumaa rakennuskantaa.

Näyttää siltä, että suunnittelijoiden, virkamiesten tai varsinkaan rakennuttajien sanavarastoon eivät kuulu lainkaan sanat kaunis, viehättävä, mielenkiintoinen, yllätyksellinen ja harmoninen. Sopiiko sana kaunis liitettäväksi Tapiolaan, Ruoholahteen, Pasilaan, Jätkäsaareen tai juuri mihinkään uuteen asuinalueeseen? Ei kovin luontevasti.

Onnistuneen asuinalueen tunnusmerkistöön kuuluu usein se, että alueesta otetaan paljon valokuvia. Valokuvien ottaminen kertoo sen, että rakennuksen tai alueen ulkonäöstä pidetään ja halutaan näin jakaa hieno kokemus muille.

Ottaakohan yksikään turisti valokuvaa Tapiolan nykyisestä keskustasta? Tuskin. Kaukana menneisyydessä siintää puutarhakaupungin imago.

Miksi rakentamisen tavoitteena ei ole kaunis ja viehättävä vaan tiivis, tehokas ja mielenkiinnoton alue? Ilmeisesti suunnittelun osaamisessa on puutteita ja myös siinä, ettei kauneudesta saa puhua rakennustyömailla.

Miksi kauneus ei voisi olla määräävä tekijä, kun rakennusta tai aluetta kuvaillaan, suunnitellaan ja markkinoidaan?

Matti Remes

kirjailija, Helsinki

