Lähes kolme kuukautta uusintapyynnön jälkeen resepti on yhä uusimatta.

Kokemukseni Espoon terveydenhuollosta ovat yhtä hämmentäviä kuin nimimerkin Tulpaton elämä (HS Mielipide 29.11.).

Olen vuosia sairastanut kilpirauhasen vajaatoimintaa ja saanut lääkitystä varten lääkereseptin kerran vuodessa syksyllä. Syyskuun alussa tein reseptin uusintapyynnön Omakantaan. Nyt lähes kolme kuukautta uusintapyynnön jälkeen resepti on yhä uusimatta. Näin siitäkin huolimatta, että olen useita kertoja ollut yhteydessä terveyskeskukseen ja pyrkinyt saamaan asiaa eteenpäin. Ikävintä on, että ensi kertaa lääkitykseni alkamisen jälkeen olen ollut nyt useita päiviä ilman tarvitsemaani lääkettä, vaikka lääkkeen loppuminen on terveyskeskuksen tiedossa.

Helsingissä asuessani reseptin uusiminen onnistui lähes poikkeuksetta yhdellä yhteydenotolla.

Hämmentynyt espoolainen

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

