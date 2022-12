Rahan käyttö ja talous ovat kansalaistaitoja, joita tarvitaan viimeistään itsenäisen elämän alkaessa.

Elämme maailmassa, jossa käteistä rahaa käytetään yhä harvemmin. Perheiden ruokaostokset maksetaan usein näyttämällä pankkikorttia tai puhelinta kassan lukijassa.

Lapset ja nuoret kasvavat todellisuuteen, jossa setelit ja kolikot eivät näy. On aiempaa vaikeampaa muodostaa käsitys siitä, kuinka paljon kaksi tai viisikymmentä euroa todella on ja mitä sillä summalla voi saada esimerkiksi ruokakaupasta. Kaikilla nuorilla ei ole myöskään omia pankkitunnuksia, jolloin on vaikeaa seurata, kuinka paljon rahaa tilillä on.

Talouden ymmärtämiseksi meillä aikuisilla, erityisesti vanhemmilla, on tärkeä rooli puhua rahasta kotona. Tapoja konkretisoida rahaa ja kulutusta on, mutta valitettavasti kaikki lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa tukea kotona. Siksi on todella tärkeää, että taloudesta puhutaan kouluissa, jotta kaikilla – kotitaustasta riippumatta – on mahdollisuus oppia. Raha ja talous ovat kansalaistaitoja, joita tarvitaan viimeistään itsenäisen elämän alkaessa.

Talouslukutaito on tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta, jota voittoa tavoittelematon Nuori Yrittäjyys ry haluaa saattaa kaikkien lasten ja nuorten saataville. Tarjoamme maksuttomia oppimateriaaleja ja autamme opettajia toteuttamaan yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetusta.

Taloustaitojen oppimisessa on viime kädessä kysymys aktiivisesta kansalaisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamisesta. Talouden opetusta tarvitaan koko oppimispolun ajan, jotta rahan merkitys, talouden suunnittelu, säästäminen ja oman kuluttamisen kysymykset opitaan ymmärtämään. Näkymätön raha pyörittää paitsi jokaisen omaa taloutta myös koko yhteiskuntaa.

Sami Suomela

toiminnanjohtaja

Maarit Westerén

aluepäällikkö, Nuori Yrittäjyys ry

