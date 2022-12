Ukrainan lapset tarvitsevat kaiken avun.

Hallitus on päättänyt ylimääräisen lapsilisän jakamisesta lapsiperheille joulukuussa. Moneen perheeseen lapsilisä tulee tarpeeseen kohonneiden elinkustannusten takia – ja usein sekään ei riitä.

Kuitenkin monissa hyvätuloisissa perheissä on pohdittu myös heille osoitetun tuen tarpeellisuutta. Ukrainassa lapsilisärahalle on käyttöä. Ukrainan lapset tarvitsevat tulevana talvena kaiken avun. Monen avustusjärjestön kautta on yksinkertaista kohdistaa apu suoraan Ukrainan lapsille ja perheille.

Heidi Tähkänen

Heinola

