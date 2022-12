Tempoilu muuttuvien poliittisten jakolinjojen vuoksi olisi myrkkyä kehitysyhteistyön vaikuttavuudelle.

Vaikka ulkoministeriön tuore arvio osoittaa Suomen tehneen tuloksellista kehitysyhteistyötä, erityisesti oppositiopuolueista on kritisoitu Suomen kehitysyhteistyön kohdentumista. Tikun nokkaan on joutunut Suomen rahoitus maille, jotka eivät ole tuominneet YK:ssa Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa. Tukea näille maille on esitetty katkaistavaksi.

On turhauttava ajatus, että veronmaksajien rahoja päätyisi tukemaan valtioita, jotka myötäilevät sotarikoksiin syyllistyvää Venäjää. Tunnereaktioiden ei kuitenkaan tule ohjata ulkopolitiikkaa. On kyettävä tarkastelemaan, millaisia vaikutuksia tuen lopettamisella todellisuudessa olisi.

Kehitysyhteistyöllä tuetaan hyvää hallintoa, markkinoiden avoimuutta, lehdistönvapautta ja kansalaisyhteiskunnan tilaa toimia, mikä luo mahdollisuuksia ylipäätään haastaa Venäjää tukevia päätöksiä.

” Tunnereaktioiden ei tule ohjata ulkopolitiikkaa.

Suomen kehityspolitiikka huomioi myös syrjittyjä väestöryhmiä, joiden ihmisoikeuksia maiden hallitukset eivät turvaa. Näitä ihmisryhmiä ei voi pitää vastuussa johtajiensa päätöksistä. Suomella on tuoreita kokemuksia kehitysyhteistyön uudelleenorganisoimisesta maissa, joissa hallitus ei ole enää luotettava kumppani, kuten vuonna 2021 sotilasvallankaappauksen kohteeksi joutuneessa Myanmarissa.

Tempoilu muuttuvien poliittisten jakolinjojen vuoksi olisi myrkkyä kehitysyhteistyön vaikuttavuudelle, jonka edellytyksiä ovat pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus.

Tuen lakkauttamisella voi olla myös ei-toivottuja geopoliittisia vaikutuksia. Vetäytyminen vahvistaisi Venäjän narratiivia ylimielisistä länsivalloista: entiset kolonialistit sanelevat tuen ehtoja poliittisin perustein. Monien afrikkalaisten toimijoiden mielikuvissa Venäjä näyttäytyy tasavertaisena, luotettavana toimijana.

Venäjä, kuten monet muut Euroopan ulkopuoliset toimijat, on tehnyt aktiivista vaikuttamista jo vuosia luoden hedelmällistä maaperää omille tulkinnoilleen. Syypääksi rahoituksen loppumiseen voisi joutua Ukraina. Venäjän disinformaatio kääntää muutokset itselleen edulliseksi, ja monet maat ovat jo keskittäneet kehitysrahoitustaan Ukrainaan.

Moninapaisessa maailmassa jakolinjoja on tehtävä varovasti: tyhjän äänestäminen on tyypillisemmin merkki halusta pysytellä erossa suurvaltapolitiikasta kuin puolen valitsemisesta. Monilla valtioilla on Venäjän suuntaan voimakkaita taloudellisia riippuvuussuhteita.

Suomi on luotettavana kumppanina avannut väyliä vuoropuhelulle kehittyviin maihin. Jos toivomme tukea Venäjän toimet tuomitseville aloitteille, neuvotteluyhteyksien säilyttäminen on tärkeää. Suhteiden katkaiseminen lisää ihmisoikeuksia polkevien poliitikkojen valtaa ja syntyy vaikuttamistyhjiö, jonka täyttäjistä ei ole pulaa.

Suomen kehitysyhteistyötä ei ole perinteisesti ohjannut ajatus vastikkeellisuudesta, tässä tapauksessa hankkimalla kiristämällä poliittista vaikutusvaltaa. Kumppanuus ja avoin dialogi yhteisten kriisien ratkaisemiseksi ovat tuottaneet tulosta – ja tuottavat sitä jatkossakin.

Niko Humalisto

johtava vaikuttamistyön asiantuntija

Suomen Lähetysseura

Niina Ratilainen

vaikuttamistyön asiantuntija

Plan International Suomi

Tapio Laakso

vaikuttamistyön päällikkö, Kirkon Ulkomaanapu

