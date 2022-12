Nykyinen kilpailutukseen perustuva hankintamenettely soveltuu erityisen huonosti kotoutumiskoulutukseen.

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen määrää halpa hinta. Uudenmaan ely-keskus julkaisi äskettäin päätökset kotoutumiskoulutuksen järjestäjistä. Virallisen koulutuksen järjestämisluvan alaiset toimijat hävisivät taas kilpailutuksia, koska todella alhainen hinta määritti sen, kuka koulutusta saa antaa.

Suomi tarvitsee lisää ulkomailta tulevia työntekijöitä, joiden on kotoutuakseen ja työllistyäkseen opittava suomen tai ruotsin kieltä. Samoin kuin perusopetuksessa kotoutumiskoulutuksessa on tarkoitus saavuttaa edellytykset edetä esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen ja edelleen korkeakouluun sekä työllistyä. Tarve kotoutumiskoulutukselle on pysyvä, eikä koulutuksen järjestäjien jatkuvalle vaihtamiselle ole perusteita.

Nykyinen kilpailutukseen perustuva hankintamenettely soveltuu erityisen huonosti kotoutumiskoulutukseen. Kilpailutus vaarantaa koulutuksen laatua eikä turvaa sen kehittämistä. Kun tekijät vaihtuvat, vuosikymmenten kokemus ja kehittäminen menee hukkaan. Jatkuva epävarmuus töiden jatkumisesta vaikuttaa opettajien hyvinvointiin ja alan houkuttelevuuteen.

On valitettavaa, että vuosien laadukkaalla työllä ei ole merkitystä, kun hinta määrää tekijät. Laadun ja pysyvyyden varmistamiseksi nykyisenmallisesta kilpailutuksesta tulisi luopua ja siirtää kotoutumiskoulutus järjestämisluvanvaraiseksi.

Päivi Lyhykäinen

erityisasiantuntija

Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Johanna Tiuraniemi

luottamusmies, suomenopettaja

Axxell Monikulttuurisuuskeskus

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.